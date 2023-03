Due isteroscopi donati all'ostetricia e ginecologia di Mondovì dalla BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi

Cosegnati questa mattina due isteroscopi al reparto di ostestricia e ginecologia dell'ospedale di Mondovì, donati dalla BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, presente con l'omonima fondazione.

Le nuove apparecchiature permetteranno di potenziare l'ambulatorio di isteroscopia consentendo agli operatori permettendo di trattare eventuali patologie che interessano la cavità uterina.

“Grazie al sindaco per l'attaccamento che dimostra all’ospedale e alla BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi per la donazione di questa strumentazione - ha detto il direttore generale dell’Asl Cn1, il dottor Giuseppe Guerra -. Questo reparto è fortunato ad essere sotto la guida della dottoressa Alice Peroglio Carus che ha saputo mantenere alta la professionalità e la gestione del lavoro, nonostante la carenza di organico. Intanto ricordo che è in partenza un bando per quattro posti per ginecologi, due per Mondovì e due per Savigliano, due poli che stanno collaborando e questo non può che essere in bene. Dal 1° maggio, inoltre, arriveranno al Montis Regalis due urologi. La ginecologia e l’ostetrica hanno avuto numeri importanti, 599 parti lo scorso anno. In questo contesto che arrivino nuove strumentazioni per l’attività ambulatoriale è importantissimo”.