Falsi prodotti Apple in un'azienda del fossanese: vertici a giudizio

Un titolare e un’amministratrice di un’azienda di Sant’Albano Stura, che produce accessori per tablet e cellulari, devono rispondere di commercio di prodotti falsi davanti al Tribunale di Cuneo.

L’inchiesta, sfociata in un procedimento penale, nasce da un sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Mondovì di circa 5600 pezzi a seguito di una segnalazione avvenuta nel giugno 2020 e formalizzata da un’organizzazione volta alla tutela dei diritti d’autore e industriali, per conto di vari marchi. Su un sito internet che rimandava all’azienda fossanese erano stati acquistati alcuni accessori “Apple” che, a seguito di controllo da parte dei periti, sarebbero risultati non originali.

Come illustrato da un luogotenente i prodotti, che poi vennero sequestrati, provenivano da aziende inglesi, tedesche e austriache e in un caso dall’Asia. “I titolari si sono dimostrati molto disponibili -ha illustrato il testimone -. Abbiamo anche accertato che non vi era corrispondenza tra i numeri seriali riportati sui prodotti e quelli dell’imballaggio”.

Il 3 ottobre il prosieguo.