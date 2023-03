Al Civico di Busca l'incontro con lo scrittore Franco Faggiani

Mentre è stato deciso, dato il numero di prenotazioni, che l’appuntamento di domani alle ore 21 con lo scrittore Franco Faggiani per gli “Incontri in biblioteca” si svolgerà al Teatro Civico, questa iniziativa della biblioteca civica, sempre più apprezzata, si segnala anche per la qualità degli ospiti, tra cui un prossimo candidato al Premio Strega. Infatti, gli Amici della domenica, il nucleo storico della giuria del più importante premio letterario italiano, ha appena reso noti i nomi dei 12 finalisti 2023, fra cui Andrea Canobbio, che nel gennaio scorso venne a presentare a Busca proprio per il suo romanzo candidato La traversata notturna (La nave di Teseo). “Una bella soddisfazione – osservano la assessora all’Istruzione Lucia Rosso e la bibliotecaria Nomi Balbo – Un gande in bocca al lupo da Busca al nostro ospite, che venne a parlarci del suo viaggio della memoria nella sua Torino”.





Intanto è ancora possibile prenotare (allo 0171. 948621 oppure a biblioteca@comune.busca.cn.it) la partecipazione gratuita all’incontro di domani, la prima dell’autore, a pochi giorni dall'uscita, del suo nuovo romanzo "L'inventario delle nuvole", ambientato in valle Maira ai tempi della Prima guerra mondiale.