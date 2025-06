Secondo "Memorial Stefano Porretta” organizzato dalla Calcistica Enviese a due anni dalla sua scomparsa

A due anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta dopo un incidente in moto il 2 giugno 2023, la Calcistica Enviese torna a ricordare con profondo affetto e stima il suo capitano e simbolo, Stefano Porretta, conosciuto da tutti come ‘Cap’, ‘Ste’, ‘Porre’.

Un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nella società sportiva e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

In suo ricordo, domenica 8 giugno alle 9,30, ai campi Careglio della Futsal Arena di Saluzzo, si terrà il Secondo 'Memorial Stefano Capitano per Sempre’, un torneo di calcio a sei che vedrà in campo numerose squadre composte da dieci giocatori ciascuna. Un momento di sport, ma soprattutto di unione e memoria.

Presieduta da Gianluca Pairone, la società Calcistica Enviese si stringe ancora una volta con affetto e commozione attorno alla famiglia Porretta: la mamma Paola Secchi e il fratello Simone colpiti da un secondo, doloroso lutto con la scomparsa improvvisa di papà di Giovanni Porretta, papà di Stefano, avvenuta improvvisamente il 20 agosto 2023, a soli due mesi dalla perdita del figlio.

“La loro forza, la loro fede e la loro dignità – afferma Pairone - restano per tutti un esempio di straordinaria temperanza anche nei momenti più duri.

A due anni dalla scomparsa – continua Pairone - vogliamo ricordare e celebrare il nostro capitano per sempre: Stefano che amava la vita in ogni sua sfumatura.

Anche se breve, la sua esistenza è stata intensa, vissuta con amore e passione.

Lo sport, e in particolare il calcio, erano per lui una missione: ha vestito la maglia dell’Enviese con orgoglio e dedizione, diventando esempio di altruismo per tutti i compagni.

Ha ricoperto con passione tre ruoli fondamentali nella nostra realtà: giocatore, preparatore atletico e primo collaboratore tecnico, supportato con grande affiatamento dal fratello Simone”.

L’ingresso sarà libero. Per tutta la giornata saranno presenti area ristoro, musica, intrattenimento, premi, gadget e tante sorprese per rendere omaggio alla figura di Stefano e condividere con la comunità l’affetto che ancora lo circonda.

“Sono molto soddisfatto per l’interesse e la partecipazione – conclude Pairone – L’iniziativa è possibile grazie al lavoro del nostro team, al sostegno della famiglia Porretta, del Comune di Envie e degli sponsor, tra cui il nostro food partner Excalibur di Revello, che ringrazio sentitamente”.

A rendere ancora più intenso il ricordo, le parole commosse dei suoi ex compagni di squadra:

“Il campo ti ha visto correre ovunque, ma il tuo posto era sempre lì in mezzo, a tenere tutti uniti. Capitano, con te abbiamo vissuto tutto: vittorie, sconfitte, gioie e dolori, ma sempre insieme. Per noi sarai sempre il dodicesimo uomo in campo”.

Per iscrizioni e informazioni:

Instagram @stefano.capitanopersempre;

WhatsApp: Fabio 345-4097773; Gianluca 345-4318716; Simone 333-5357839; Fabrizio 348-8520595.