Piemonte: 6 appuntamenti Plastic Free in Regione per celebrare la Giornata mondiale dell’ambiente e degli oceani

Oltre 100 appuntamenti in tutta Italia tra clean up e sensibilizzazioni ambientali da giovedì 5 a domenica 8 giugno. È l’impegno di referenti e volontari Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani. Un duplice obiettivo: liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da migliaia di chili di plastica e rifiuti e informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla nostra salute e su quella del nostro Pianeta.

Anche in Piemonte i volontari Plastic Free saranno protagonisti di sei appuntamenti tra attività di sensibilizzazione e clean up. Il 5 giugno si comincia con un incontro di sensibilizzazione cittadina a Chieri (TO), seguito da un’iniziativa simile il 6 giugno a Cuneo che avrà luogo al Rondò dei Talenti in collaborazione con Plin. Il 7 giugno sarà la volta di Alessandria, mentre l’8 giugno si chiuderà con tre eventi: ad Alpignano e Nichelino (TO), e nuovamente a Cuneo con una sensibilizzazione ambientale in collaborazione con Famù nel Parco a cui farà seguito un clean up aperto a tutti.

“Il modo migliore per celebrare questa giornata dedicata all’ambiente e agli oceani è impegnarsi nella loro salvaguardia – spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – e lo faremo attraverso azioni concrete di pulizia ambientale su tutto il territorio nazionale. Ci sembra il modo migliore per sensibilizzare le persone sulle conseguenze dell’abuso di plastica e degli effetti dell’inquinamento su suolo, aria e acqua. Se impariamo a ridurre l’uso della plastica, limitando al contempo la produzione di rifiuti, avremo la possibilità di dare ancora un futuro alla nostra Terra. Salvare il Pianeta – prosegue – non è impossibile, ma serve l’aiuto di tutti. Il lavoro quotidiano dei volontari di Plastic Free e di tutti coloro che adottano comportamenti responsabili e sostenibili è un segno tangibile di come questa sia l’unica strada percorribile se si vuole ancora bene alla natura. Per questo invitiamo i cittadini volenterosi, di tutte le età, a prendere parte alle nostre iniziative. Partecipare è semplicissimo: basta cercare sulla pagina Eventi del sito www.plasticfreeonlus.it l’appuntamento più vicino – conclude De Gaetano – e iscriversi gratuitamente”.

In Piemonte, le attività di Plastic Free sono coordinate da Flavia Faccia, referente regionale dell’associazione, che sottolinea l’importanza di un impegno collettivo per contrastare l’inquinamento e tutelare l’ambiente urbano e naturale del territorio. “È fondamentale partecipare alle nostre iniziative, soprattutto in occasione di eventi speciali celebrati a livello globale – afferma Flavia Faccia – Invitiamo sempre più volontari a unirsi a noi e a diventare referenti Plastic Free per il proprio territorio”.