Costigliole Saluzzo pronta per la reunion della storica band N'€uro

Dopo 13 anni di assenza, la storica band n’€uro torna a suonare insieme dal vivo per una reunion che ha il sapore di grande ritorno.

La band in più di 15 anni di carriera ha animato tantissime serate in Piemonte e anche oltre ripercorrendo la musica dance dagli anni '80 fino agli anni 2000 con medley coinvolgenti.

La data del grande ritorno è fissata per la serata di sabato 21 giugno al Terzo tempo di Costigliole Saluzzo.

Da alcuni mesi si sono ritrovati con grandissimo entusiasmo con prove all’insegna del’amicizia e del divertimento per ricostruire una scaletta dei loro brani più amati.

Marco Villosio, uno dei fondatori della band, racconta: “Dopo più di 13 anni di inattività, insieme, abbiamo deciso di ritrovarci per riscoprire la nostra grande passione e l’amicizia che ci legava, oggi abbiamo qualche capello bianco in più , ma l’entusiasmo è sicuramente alle stelle con la voglia di rivivere le emozioni di un tempo.

Abbiamo scelto di esibirci per questa Reunion al Terzo Tempo, che ha dimostrato fin da subito grande entusiasmo, li ringraziamo fin da ora perché questo luogo rappresenta per la comunità Costigliolese amicizia, divertimento e aggregazione.

Si è pensato insieme a loro di far sì che questo evento possa essere anche un momento di solidarietà, difatti una percentuale delle consumazioni “della serata sarà devoluto alla Fondazione Paideia che si occupa di sostenere bambini con disabilità”.

Marco Isaia, storico frontman della Band aggiunge: "Quando si è deciso di ritrovarci abbiamo pensato di coinvolgere quasi tutti i componenti che si sono susseguiti negli anni , saremo in 8 pronti a rivivere e far vivere emozioni a tutti quelli che verranno".

Per cui non ci resta che invitarvi a questo evento per salutare questa rinascita artistica, vivendo una serata di musica e divertimento .