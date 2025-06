“Assalto al Castello” a Cardè ritorna la rievocazione storica tra, cultura e spettacolo

Un viaggio nel tempo, tra storia, cultura, folklore e musica.

È ciò che promette la seconda edizione della rievocazione “Assalto al Castello – Cardè, A.D. 1552”, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno, a Cardè, piccolo borgo piemontese sulle rive del Po nato come avamposto del Marchesato di Saluzzo.

Un ricco calendario di appuntamenti animerà le vie del paese, riportando alla luce uno degli episodi più significativi della storia locale: l’assedio al Castello da parte dell’esercito francese di Charles De Cossé, conte di Brissac, contro la guarnigione spagnola che lo difendeva, nel contesto delle guerre d’Italia tra Carlo V ed Enrico II.

L’evento, organizzato dalla “Compagnia del Cardo” in collaborazione con il Comune di Cardè, sarà un’autentica celebrazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della zona.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, si svolgerà in una scenografia d’eccezione: il castello, in particolare la sua ala nord, oggi affidata al Comune grazie a un comodato d’uso cinquantennale concesso dalla famiglia Ramello dopo un importante intervento di recupero conservativo finanziato dai fondi europei MAB Unesco.

I visitatori potranno anche ammirare i suggestivi affreschi del salone di rappresentanza, con scene di caccia e la figura di un unicorno, simbolo di purezza.

“La rievocazione dell’assedio del 1552 è molto più di un semplice evento: è un momento in cui la nostra comunità riscopre le proprie radici e rende vivo il patrimonio culturale che ci appartiene”, sottolinea Alessandro Ponsi, assessore alla Cultura.

Mattia Meirone Barbero, presidente della Compagnia del Cardo, aggiunge: “Un sentito grazie va agli sponsor, alla Pro Loco e a tutti i volontari. Senza la loro passione e senza la sinergia con l’amministrazione comunale e i gruppi storici, nulla di tutto questo sarebbe possibile”.

Sabato 7 giugno sarà dedicato al folklore.

Si parte alle 16 con l’allestimento dell’accampamento storico, seguito alle 16,30 da giochi storici per bambini e attività didattiche (in collaborazione con “L’Ape Biricchina”), 17,30 vista guidata al Borgo medievale con spettacoli di duelli, alle 18 una camminata da Villafranca degli Amici del Po, alle 19,30 una visita al castello al crepuscolo.

La serata sarà animata alle 20,30 da racconti e leggende locali nella Saga dei Ciapa Galine e dal celebre “Processo alla Masca” a cura del gruppo teatrale “La Cerchia”, in programma alle 20,30 nel cortile del castello.

L’atmosfera verrà completata dalla musica e dai balli occitani dei Paure Diau.

Domenica 8 giugno sarà la giornata dedicata alla storia.

A partire dalle 10, il Mercatino degli Artigiani del Cardo animerà la zona nei pressi del ponte sul Po. Seguiranno alle 11 le visite guidate al Castello, 11,30 corteo storico, alle 12,30 il Pranzo a Corte in collaborazione con Cascina Crosìa. Alle 14 visita guidata al Castello, alle 14,30, la presentazione del libro “La levatrice di Cardè” di Erica Bonansea, ambientato nel XVII secolo.

Il momento clou arriverà alle 16 con la grande rievocazione dell’assedio del 1552, che vedrà coinvolti oltre cento figuranti da gruppi storici del Nord-Ovest in una spettacolare simulazione di battaglie con artiglieria e ambientazioni sceniche.

Il “Processo alla Masca”: teatro e riflessione





Uno degli eventi più attesi è senza dubbio il “Processo alla Masca”, in scena sabato sera alle 20,30 nel cortile del castello. La rappresentazione, scritta e diretta da Mauro Argelli de “La Cerchia” di Castelmagno, ricostruisce fedelmente l’ambiente oscuro dei tribunali inquisitori del XVI secolo.

Un dramma corale che mette in luce il ruolo della donna, le dinamiche del potere e le paure collettive del tempo. “Non sarà solo uno spettacolo – spiega Mattia Meirone Barbero – ma un’occasione per dare voce a chi in passato non l’ha avuta”.

La partecipazione è a offerta libera, mentre l’ingresso alla manifestazione è gratuito. Durante entrambe le giornate sarà attivo uno stand gastronomico a cura del Caffè della Posta. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

I gruppi storici partecipanti

Tra i protagonisti della rievocazione: Accademia Scrima – Torino, Dragoni Rossi di Sua Altezza Reale – Rivoli (TO), Gruppo Storico “Giovanni De Reges” – Revello (CN), Gruppo Storico “Tradizioni Sabaude” – Torino, La Cerchia – Castelmagno (CN), La Malagente – Cambiano (TO), Milizia di Grugliasco – Grugliasco (TO), Tercio de Saboya – Tornavento (VA),Veterani delle Fiandre – Novi Ligure (AL).