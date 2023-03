A Donero domani il taglio del nastro dei nuovi Uffici di Polizia Locale

Sabato 1 aprile alle 11 inaugurazione dei nuovi locali Uffici Polizia Locale, Centro Operativo Intercomunale e Servizi al Cittadino.

I due locali che si trovano a fianco dell’ingresso del Municipio di Dronero e che risultavano parzialmente utilizzati, accoglieranno ora un ufficio destinato ai Servizi al Cittadino e gli uffici della Polizia Locale.

La sistemazione e rifunzionalizzazione di tali spazi è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e in particolar modo dall’assessore Carlo Giordano. "I due locali" - ci dice l'assessore - posizionati al centro della città, sotto i portici, non potevano rimanere nello stato in cui erano da tempo; dovevano trovare una nuova destinazione d'uso. Dovevano, soprattutto, far parte di quella che è la definizione di una nuova immagine della città, sulla quale l'amministrazione sta lavorando su più fronti, e che vede, anche in questi locali un nuovo modo di andare verso il cittadino attraverso servizi accoglienti, visibili e aperti al pubblico".

Il locale destinato ai Servizi al Cittadino accoglie in questo momento il Punto Informativo Forestale e il servizio di distribuzione materiali per la raccolta differenziata nel prossimo futuro accoglierà, in giorni e tempi in via di definizione, i servizi per l’impiego, un punto informativo di ACDA e l’Informagiovani.

Vicino a questo locale si aprirà il nuovo ufficio della Polizia locale, un modo di rendere più visibile ai cittadini tale servizio un presidio visibile per la sicurezza dei cittadini droneresi e per gli ospiti della città.

La sistemazione degli ufficii destinati ad accogliere la Polizia locale ha permesso anche di ridefinire le funzioni di tutti i locali al piano terra del municipio di Dronero, L’ex conciliatura ora accoglie l’ufficio del Comandante ma soprattutto è diventata sede del C.O.I (Centro Operativo Intercomunale)

Il C.O.I. basato sulla rete di coordinamento tra le diverse realtà comunali per fronteggiare in modo ottimale le comuni emergenze e coordinato dal Comandante della Polizia Locale di Dronero, è un sistema integrato di protezione civile operante su scala intercomunale attivato al verificarsi di un evento calamitoso ricadente in uno dei comuni aggregati.

Il C.O.I. grazie all’Unione Montana Valle Maira si è, inoltre potuto dotare di un computer, di un gruppo di continuità per la sala operativa e la sede del Municipio di Dronero e di una grande cartina a muro di tutta la valle Maira; a breve sarà messo in funziona anche l’impianto radio in grado di collegare tutta la valle.

L'inaugurazione sarà seguita da un buffet.