Fossano, si presenta il libro "Pellegrini dell'assoluto"

È disponibile nelle librerie fisiche e online il nuovo libro di Paolo Scquizzato e Paolo Pellegrino della collana «Pellegrini dell’assoluto», dedicato alla Terra Santa, pubblicato da Effatà Editrice.

Gli autori saranno a Fossano il giovedì 13 aprile, alle ore 18, presso la Sala dell’Hostello “Sacco” in via Cavour, 33, per un incontro di presentazione organizzato in collaborazione con la libreria Le Nuvole.

Una proposta per un viaggio dell'anima: con i testi e le immagini della terra di Israele, visitare Nazareth, il lago di Tiberiade, il Monte Tabor, la Samaria, Betlemme e Gerusalemme. Un percorso convenzionale nelle tappe e inconsueto negli approfondimenti, con l'accuratezza biblica e spirituale di don Paolo Scquizzato come guida di Terra Santa.