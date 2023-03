La grotta di Rio Martino riapre alle visite turistiche guidate

Dal 1° aprile, e fino al 31 ottobre, la grotta di Rio Martino, sita nel comune di Crissolo, alta Valle Po, riapre alle visite turistiche accompagnate.

Per la visita alla grotta, raggiungibile tramite un sentiero percorribile in circa 45 minuti, è richiesto un buon stato di salute ed un equipaggiamento comprensivo di: giacca antipioggia, maglia in pile, pantaloni lunghi, scarponcini, guanti impermeabili. Casco e luci frontali sono forniti dall'organizzazione. Per informazioni e prenotazioni contattare l'associazione Vesulus al 342 9973049 o visitare il sito www.vesulus.it.