Donate importanti attrezzature ai Vigili del Fuoco volontari di Ceva

La squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Ceva ora ancora più efficiente grazie a una importante donazione di strumenti, acquistati grazie a un contributo dell'Associazioene “Amici dei vigili del fuoco volontari Davide Amerio Onlus”, Banco Azzoaglio e Comune di Ceva, attraverso il "Bando Erogativo generale 2022" della Fondazione CRC.

Si tratta di una serie di apparecchiature e strumenti che consentiranno ai componenti del distaccamento di intervenire in maniera ancora più precisa in caso di necessità.

In dettaglio sono state donate: una sacca Saf (speleo alpino fluviale) per soccorso su corda, una mototroncatrice da utilizzare su lamiere in caso di incidenti stradali, una motosega più piccola e maneggevole, un copri airbag per il volante per consentire di intervenire in sicurezza, lampeggianti, due lance più moderne e direzionali e un set disupporti stabilizzatori da utilizzare su veicoli non in sicurezza (come auto semiribaltate, ndr).

La consegna ufficiale è stata effettuata nella sede di Vigili del Fuoco di Ceva, nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 marzo, alla presenza delle istituzioni e dei volontari del distaccamento.