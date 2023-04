Incendio boschivo in località Truna a Chiusa di Pesio: due canadair e due elicotteri in volo [VIDEO]

AGGIORNAMENTO DELLE 17.42

Continuano le difficili operazioni di spegnimento. Al momento sono in volo due canadair provenienti dalla Liguria (fanno rifornimento a Ceriale), oltre a due elicotteri (un regionale ed un Erickson) che si riforniscono in zona.

È in corso lo spegnimento di un incendio boschivo di vaste dimensioni in località Truna di Chiusa di Pesio. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate intorno alle 12 di sabato 1° aprile in una zona alquanto impervia. Il fumo è visibile da Chiusa di Pesio.

Per l'estensione dell'incendio sono impegnate forze a terra e ben due elicotteri che stanno caricando acqua da frazione Vigna.

Sul posto i vigili del fuoco da Cuneo e Morozzo, gli AIB di Peveragno e Chiusa di Pesio, i carabinieri forestali. A dirigere le operazioni di spegnimento il DOS.

Sul posto anche il sindaco Claudio Baudino: "L'incendio riguarda una zona impervia molto difficile da raggiungere via terra. Le operazioni di spegnimento stanno procedendo spedite grazie a tutte le squadre coinvolte".