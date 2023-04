Nella notte auto fuori strada a Farigliano e Magliano Alpi

Incidente stradale nella notte appena trascorsa a Farigliano.



Coinvolta un’unica macchina, ribaltatasi in un campo mentre procedeva lungo la Fondovalle. Fortunatamente non gravi le condizioni della persona al volante a seguito delle ferite riportate.



Sul posto l’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco volontari di Dogliani e Mondovì.



Un altro scenario ha visto impegnati i soccorsi a Madonna dell’Olmo di Cuneo, dove verso le 4.50 di oggi un’automobile ha sbandato finendo a lato della sede stradale. Anche qui, segnalata la presenza di una persona ferita, non in maniera grave.



Sul posto l’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Mondovì.