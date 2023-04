Cuneo: quali risposte per anziani e categorie fragili?

Risposte efficaci alle necessità di cura di anziani e categorie fragili, in provincia di Cuneo, con RSA Villa Smeralda, struttura del Gruppo La Villa - realtà toscana con all’attivo 29 strutture in 5 regioni d’Italia -: la residenza si trova nel centro del paese di Salmour, a 5 Km dall’uscita autostradale di Fossano, ed è inserita in un contesto di pregio, un’ex tenuta circondata da un ampio parco secolare dove gli Ospiti possono muoversi in percorsi verdi attrezzati e sicuri.

Internamente, RSA Villa Smeralda è articolata su due piani luminosi, ampi e moderni, con spaziose camere, singole o doppie, tutte munite di bagno autonomo. I piani sono poi divisi in nuclei e organizzati in base alle esigenze degli ospiti, con sala da pranzo, sala lettura e sala TV, palestra attrezzata per la fisioterapia e infermeria.

Attività, spazi di cura e attenzione

La struttura dispone di 49 posti letto, di cui 40 accreditati dalla Regione Piemonte, dedicati a Ospiti anziani con diversi gradi di non autosufficienza tra cui demenze senili o patologie psicogeriatriche, senza però dimenticare chi necessita di cure riabilitative post ospedaliere o di ricoveri temporanei di sollievo,

Ma c’è di più, perché RSA Villa Smeralda propone, innanzitutto, un innovativo modello di cure: infatti, la sua équipe di professionisti imposta le giornate sulla base della flessibilità dei tanti programmi assistenziali, ponendo l’Ospite al centro nel lavoro di cura in spazi dal setting familiare per incrementare la spontaneità nella socializzazione e nella comunicazione, andando così a conoscere non solo la storia clinica, ma anche quella biografica di ogni persona, costruendo alleanze terapeutiche efficaci e umane.

Infatti, in struttura è presente un’équipe multidisciplinare attiva 24h e composta da medico, direttore sanitario, infermieri, operatori assistenziali, terapisti della riabilitazione, animatore e psicologo. Ogni giorno vengono erogate cure assistenziali e riabilitative per favorire il mantenimento psico-fisico, oltre ad attività ludiche, ricreative e culturali che vanno non solo a stimolare le capacità cognitive e relazionali dell’Ospite, ma arricchiscono le loro giornate con momenti unici e pieni di umanità.

Rsa Villa Smeralda è in via Tesauro 2, a Salmour, Cuneo. Inoltre, il Gruppo La Villa è presente in Piemonte con tante altre strutture: in provincia di Alessandria, con RSA Castello di Stazzano ed RSA S. Antonio; a Torino, con RSA Le Terrazze e a Settimo Torinese con la prossima apertura, in primavera, di RSA Poliziano 1&2.

Per informazioni sulle modalità di ingresso è possibile contattare il Centro Assistenza al numero verde gratuito 800688736, scrivere a assistenzaclienti@lavillaspa.it o compilare il form sul sito web del Gruppo a questo link