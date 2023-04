“Se piove il 4 aprile piove per 40 giorni”, l’origine del detto popolare

“Quattro aprilante, giorni quaranta” oppure “4 aprilanti, 40 dì duranti” e altre formule che sembrano uno scioglilingua per dire che se piove il 4 aprile (definito 4 brillanti), vuol dire che pioverà a seguire per 40 giorni.

Gli anni nei quali è piovuto in uno dei giorni tra il 3 ed il 5 di aprile e che sono stati seguiti da più di 16 giorni piovosi fino al 15 maggio costituiscono il 70% dei casi, mentre gli anni nei quali non è piovuto dal 3 al 5 di aprile e che sono stati seguiti da più di 16 giorni piovosi costituiscono soltanto il 30% dei casi.

Crederci o no fa poca differenza, ma nei prossimi giorni è meglio portare con sé l’ombrello, visto le gocce cadute questa notte: in fondo la saggezza dei nostri avi non si smentisce mai!