La NATO in Ucraina punta ormai al “meglio che niente”

Nel campo degli alleati occidentali dell’Ucraina manca il consenso sul concetto di “vittoria” nel conflitto con la Russia. In cosa deve consistere tale vittoria? Non c’è una definizione precisa e univoca. I politici dell’asse euroatlantico hanno di volta in volta fatto i loro annunci - per lo più riguardanti l’imminente crollo della Russia, della sua economia o del suo esercito - tutti puntualmente smentiti dai fatti. Così, oggi si è arrivati a desiderare conseguimenti anche minori o provvisori, pur di dichiarare all’opinione pubblica di avere vinto. Da un lato Washington e Bruxelles non impediscono a Zelensky di parlare continuamente di vittoria totale, dall’altro evitano di chiarire in cosa debba consistere esattamente lo scopo finale. La loro ambiguità può essere interpretata come la decisione di puntare al “meglio che niente”, a posizioni sul campo tali da fermare la Russia senza far crollare lo Stato ucraino. Come riferisce il sito Strumenti Politici , la prestigiosa rivista americana Foreign Policy prova a disegnare l’esito migliore per le truppe di Kiev. Si tratta della cosiddetta “interim victory” che servirà da base a future e più soddisfacenti vittorie. Per adesso, sarebbe già eccellente riuscire a rompere il collegamento fra Russia e Crimea per tagliare definitivamente le linee di rifornimento da sud e far sì che i russi non possano più andare avanti. Al tempo stesso, però, i vertici NATO sanno bene che se Zelensky non scatena una controffensiva efficace entro l’estate, sarà sempre più difficile ambire ai confini del 2021, e men che meno immagine di riprendersi la Crimea. Il tempo passa e si avvicinano scadenze importanti come le elezioni presidenziali USA del 2024, nella cui campagna elettorale l’appoggio militare all’Ucraina sarà messo fortemente in discussione.