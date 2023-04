A Piasco l'assemblea ordinaria dell'AIDO provinciale

Ecco allora che i Gruppi Intercomunali e Comunali di Bra, Bagnolo Piemonte/Barge e Valle Po, Cavallermaggiore/Cavallerleone, Ceva, Cuneo/Borgo San Dalmazzo, Dogliani, Fossano, Mondovì, Peveragno/Boves e Chiusa Pesio, Saluzzo/Piasco/Valle Varaita e Savigliano sabato 15 aprile si ritroveranno per un'occasione istituzionale utile ad un'attenta analisi dell'anno pregresso con riflessioni per migliorare e migliorarsi sul 2023 con un occhio attento agli oltre 9.000 pazienti in lista d'attesa per un trapianto.

"Abbiamo - conclude il vice presidente vicario, Enrico Giraudo - una squadra di volontari motivata e determinata che si è espressa nello scorso anno in modo egregio, ma che sul 2023 ha saputo e saprà manifestare ambizioni non di poco conto perchè consapevole che le liste d'attesa per ritornare a nuova vita sono un problema sociale e sanitario non di poco conto e che proprio grazie al "dono" è possibile superare permettendo un ritorno ad una forma fisica ottimale. Ecco allora che a Piasco saranno prese decisioni strategiche per portare AIDO Sezione Provinciale di Cuneo a quelle 20.000 adesioni obbiettivo ambizioso che in una terra generosa come la nostra riteniamo sia possibile raggiungere: come si dice, ce la metteremo tutta!".