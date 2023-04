Salvini nazista fa il saluto romano, bufera per l'opera esposta a Torino Comics. Il leader leghista: "Uno schifezza penosa"

Si è aperta con tante nuvolette, ma anche con un fulmine a ciel sereno, l'edizione 2023 di Torino Comics. Nella Zona Rossa della fiera dedicata a fumetti e comics di varia natura, infatti, c'è anche l'opera dell'artista spagnolo Luis Quiles, che rappresenta il leader della Lega, Matteo Salvini, vestito da nazista e mentre fa il saluto romano. Ma al braccio ha la fascia dell'Unione Europea. A completare il quadro, la presenza di un membro maschile in erezione.



Una miccia troppo corta per non esplodere. E infatti, insieme alle polemiche, è arrivato anche il commento di Salvini, che ha giudicato l'opera "Una schifezza disgustosa. Direi penosa".



Una scelta, quella dell'artista, che non ha mancato dunque di farsi notare (anche se collocata in una zona, quella Rossa appunto, riservata a tematiche osé). E che di sicuro farà discutere anche nei prossimi giorni.