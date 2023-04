Finanziamento, noleggio e… le alternative all'acquisto dell'auto

L'acquisto di una nuova auto è sempre un argomento spinoso per gli utenti. Ma sebbene in Italia il concetto di proprietà sia ancora profondamente radicato, supportato dalle diverse modalità di finanziamento, stanno emergendo sempre più alternative per avere un veicolo senza dover affrontare l'elevato esborso coinvolto nella sua acquisizione e manutenzione. Formule come leasing, noleggio, abbonamento e car sharing, permettono agli utenti di godere dei servizi di un'auto senza essere proprietari, risparmiando così tempo e denaro.

Uno scenario che diventa più rilevante in un'epoca come quella attuale, segnata dall'incertezza economica e dai limiti posti dalla creazione di zone a basse emissioni nelle grandi città. Pertanto, non dovrebbe sorprenderci che le modalità di noleggio e leasing rappresentino già il 20% del modo di accedere a un'auto nuova nel nostro Paese o che altre formule, come l'abbonamento e il veicolo condiviso, stiano avendo successo.

Ma in cosa consiste ciascuna di queste formule? In che modo il noleggio è diverso dal leasing? Cos'è l'auto in abbonamento? E il car sharing? Molte domande vengono in mente quando si tratta di discernere l'ampia gamma offerta dal mercato; proviamo a risolvere i dubbi spiegando le caratteristiche di ciascuna di queste modalità: dal più classico finanziamento, alle più recenti alternative.

Finanziamento, noleggio, leasing, abbonamento e car sharing: in cosa si differenziano?

L'acquisto di un veicolo è una scelta importante che prevede un grosso esborso di denaro: una delle soluzioni più immediate per comprare un’auto è, senza dubbio, il finanziamento auto.

In questo caso, le opzioni principali sono due:

Il finanziamento in concessionaria. Acquistare l'auto con il finanziamento offerto presso il concessionario è di solito l'opzione più diretta e veloce, ma non sempre la più raccomandata. Generalmente, questo tipo di finanziamento proviene dal marchio stesso o da agenzie associate. In passato, questo tipo di finanziamento aveva le peggiori condizioni (tassi di interesse e condizioni). Attualmente, con la necessità pressante di vendere veicoli, le condizioni sono migliorate notevolmente, lo svantaggio è che spesso il prestito arriva con una serie di assicurazioni che ne aumentano il prezzo. La cosa positiva è che la concessionaria si occupa di tutte le pratiche burocratiche.

Il finanziamento bancario. Sempre nell'ottica dell'acquisto, una volta scelto il proprio futuro veicolo, una delle opzioni migliori è quella di rivolgersi alla propria filiale bancaria di fiducia, per chiedere un prestito personale o anche un 'prestito auto', un tipo di prestito appositamente studiato per questi casi. Con questa opzione, si ottiene un tasso di interesse molto più vantaggioso e si potrà strutturare il finanziamento in modo più personalizzato. L'unico inconveniente è la tempistica, che può arrivare fino a 7-10 giorni, nel caso non esistano già prestiti precedentemente approvati.

Soluzioni alternative sono:

Il noleggio a lungo termine. Nel caso in cui non si voglia acquistare un’auto, ma si abbia la necessità di avere un veicolo, il noleggio a lungo termine è un'ottima alternativa. Esistono numerosi portali che offrono un servizio di noleggio auto a lungo termine semplice, rapido e soprattutto personalizzato, come ad esempio quello di Movenzia. Per l'utente questa soluzione rappresenta un risparmio non solo del prezzo di acquisto del veicolo, ma anche delle spese derivanti dalla sua acquisizione: immatricolazione, tasse e assicurazione. Inoltre, non si pagano i costi di manutenzione, riparazione o il cambio pneumatici. Per stabilire il canone mensile, vengono presi in considerazione diversi fattori. Tra questi, il modello del veicolo, il numero annuale di chilometri e la durata del contratto.

Il leasing. Questo tipo di soluzione è molto simile al noleggio. La differenza principale è che il contratto contempla l'opzione di acquistare il veicolo una volta terminato il periodo di leasing e il noleggio solo la restituzione dello stesso. I canoni mensili sono solitamente inferiori rispetto al noleggio, per compensare che la manutenzione, l'assicurazione e le tasse dell'auto sono a carico dell'utente. Naturalmente, viene stabilito un limite di chilometraggio annuale come nel caso di noleggio e il superamento comporta un esborso aggiuntivo. La durata minima di un contratto di leasing è, di solito, di due anni e ne esistono due tipi: leasing di tipo aperto e leasing di tipo chiuso. Nel primo caso, l'utente accetta di acquistare l'auto al termine del periodo di leasing e, nel secondo, non è obbligatorio acquistare il veicolo.

L’abbonamento. Una delle ultime grandi novità nel settore riguarda l'abbonamento auto e rappresenta un'opzione molto più flessibile rispetto alle altre due precedenti. Da un lato, non lega il cliente con un contratto lungo perché può essere firmato di mese in mese e, dall'altro, gli consente di cambiare auto in base alle sue esigenze. In generale, il contratto ha una durata minima di un mese, senza permanenza, e da 3 a 36 mesi, massimo, con permanenza. Come per le altre formule di contratto viste in precedenza, più alto è periodo di contratto, più economico sarà il canone mensile. Le tasse, l'assicurazione e i costi di manutenzione sono a carico della società che fornisce il servizio e le aziende offrono sia auto nuove sia vetture usate, quindi l'utente ha una vasta gamma di possibilità per soddisfare il proprio budget. Anche i contratti di abbonamento prevedono il limite di chilometraggio mensile.

Il car sharing. Questa soluzione consiste nel noleggio di veicoli condivisi per un tempo limitato, di solito minuti, anche se sono consentite durate di ore o un giorno intero. Si tratta di un servizio simile al noleggio di biciclette e motociclette, per effettuare brevi spostamenti senza essere obbligati a riconsegnare l'auto nello stesso luogo in cui è stato ritirato. Per accedere al servizio, l'utente deve registrarsi presso la società di car sharing. Attraverso un'applicazione è possibile localizzare il veicolo più vicino e attivarlo utilizzando una scheda elettronica, che permetterà di aprire le portiere. Una volta dentro, è necessario inserire un pin per accedere alla chiave e avviare l'auto. Alla fine del servizio, l'app informerà l'utente del costo del viaggio e addebiterà il conto sull'account. Il car sharing si rivolge a quegli utenti che hanno bisogno dell'auto per fare brevi tragitti e in orari specifici. Il prezzo al minuto è compreso tra 0,20 e 0,30 euro: in molti casi è più economico di un taxi. Tuttavia, lasciare l'auto al di fuori di un'area operativa, può comportare una pesante sanzione fino a 500 euro.

Dunque, come abbiamo visto, le alternative all'acquisto di un veicolo sono davvero molte e adatte ad ogni specifica esigenza. Resta solo da valutare se questo settore in continua espansione, sarà in grado di sradicare il concetto di 'proprietà' dalla mentalità del nostro Paese.