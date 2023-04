Il ricordo di Elena, giovane 18enne, vittima della strada: “Ragazza creativa, splendida, solare"

Domani mattina le classi di indirizzo "Arti Figurative" e “Grafica” staranno insieme nelle prime tre ore di lezione e si raccoglieranno in un momento nella natura per riflettere e meditare su quanto accaduto alla compagna.

Su quell'Audi alle ore 4 di questa notte (domenica 16 aprile) sulla Sp 161 a Monastero di Dronero in direzione Castelletto di Busca c’erano altri suoi quattro amici. Uno di loro, un coetaneo di Dronero, si trova al momento in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Intanto, dopo lunghe riflessioni, è stato deciso dall’amministrazione di Roccabruna di non rimandare la “Festa dell’Albero” nel paese della bassa Valle Maira. L’iniziativa vedrà la piantumazione di diverse piante in frazione Sant’Anna nel giardino della scuola dell'infanzia. Una di queste vorrà ricordare Elena.

“Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile - commenta il sindaco di Roccabruna Marco Arneodo - non ci sono parole adatte a commentare quanto accaduto. Ci siamo domandati se non fosse il caso di rimandare la festa, ma poi abbiamo scelto di approfittare di questo momento per ricordare quello che è stato Elena, attraverso un gesto simbolico, ma concreto”.