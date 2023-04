Cordoglio a Savigliano per la morte di Maddalena Sabena, scomparsa a 83 anni

Cordoglio a Savigliano per la scomparsa di Maddalena Sabena mancata all’età di 83 anni.

Era vedova di Giuseppe Bossolasco che aveva sposato nel 1962.

Originaria di Lagnasco, dove era nata il 22 novembre del 1939, aveva vissuto per tanti anni nella frazione saviglianese di Suniglia.

Viene ricordata come una grande lavoratrice, dotata di una grande umiltà e di animo buono e gentile.

Da giovane faceva la cameriera nei banchetti che si allestivano per i matrimoni.

Era sarta e amava vestire in modo creativo ed elegante, pur conservando quella sua umiltà tutta piemontese che l'ha sempre contraddistinta.

Aveva una grande passione per il ballo e per il canto che l'ha portata a far parte della Corale "UNItre" di Savigliano.

Lascia le figlie Laura, Maria e Claudia con i generi Adriano, Doriano e Fulvio assieme ai nipoti Sara e Marco.

Il funerale avrà luogo oggi, martedì 18 aprile, alle 16 nella Parrocchia di San Giovanni, con partenza alle 15,45 dall’ospedale di Savigliano.