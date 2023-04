La segnalazione della lettrice ha fatto centro: idropulitrici in azione sotto i portici di corso Nizza

E' con piacere che pubblichiamo la foto dell'intervento di pulizia sotto i portici di corso Nizza, dove sono in azione le idropulitrici. Si stanno rimuovendo le grandi macchie segnalate da una nostra lettrice alla redazione, certamente notate dalle centinaia di persone che ogni giorno passano in questa zona centralissima della città di Cuneo.

Alcune lì da qualche giorno, altre da settimane.

Un pessimo biglietto da visita per una città dove è sempre più frequente sentire parlare in francese, inglese, tedesco e non solo.

Cuneo piace, apprezzata anche per i suoi portici. Ma non quando si presentano sporchi così come sono stati fotografati appena due ore fa. La segnalazione ha sortito effetto. Il Comune è intervenuto.

Poco, invece, si può fare contro la maleducazione. Alle fermate degli autobus sono centinaia i mozziconi a terra, nonostante ci siano cestini muniti di posacenere a pochi metri di distanza. A Cuneo non mancano, anzi. Ce ne sono più che in molte altre città.

Eppure non basta ad evitare di buttare a terra. Lo fanno i giovani e giovanissimi, che pure dovrebbero avere particolarmente a cuore la questione ambientale; lo fanno i meno giovani.

La Polizia locale multa, lo dicono i numeri. Multa anche chi non raccoglie le deiezioni canine. Ma non può essere dappertutto. A breve il Comune di Cuneo lancerà un'ennesima campagna di sensibilizzazione su un problema che sta diventando insostenibile, a Cuneo e in tutte le città. Nel solo capoluogo, frazioni comprese, si contano 8.500 cani, uno ogni sette persone circa. Se non intervengono educazione e rispetto, c'è davvero poco da fare...