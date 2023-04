Marco Borgogno fa incetta di medaglie d'oro alle Olimpiadi dei Trapiantati in Australia

Altro che partecipazione decoubertiana. L'ex sindaco di Borgo Marco Borgogno ha fatto incetta di medaglie d'oro ai World Transplant Games, le Olimpiadi per atleti trapiantati in corso a Perth, in Australia.

Con i suoi 80 anni, ha trionfato nella categoria Senior: “Ho partecipato in tre specialità. Pétanque, Boowling e Freccette. Ho vinto in tutte la medaglia d'oro della categoria senior. Nelle prime due c'è stata competizione. Nelle freccette invece eravamo solamente due”.

Cinquanta nazioni, duemila atleti e dieci specialità per una competizione internazionale che si svolge dal 2009, con cadenza biennale in diverse parti del mondo, con l'obiettivo di promuovere la cultura della donazione di organi e del trapianto. “Una bellissima esperienza!”, ha commentato Borgogno, unico piemontese a partecipare insieme a 35 atleti italiani trapiantati e provenienti da 15 regioni diverse, 7 donne e 28 uomini.

Marco Borgogno è presidente nazionale Aitf (Associazione italiana trapiantati di fegato) e ha ricevuto un trapianto di fegato ben 22 anni fa: “Oggi in Italia sono 8.200 le persone in attesa di un organo. Questi Giochi dimostrano che un trapiantato è un guarito e non un malato, ed è vivo grazie al dono di un'altra persona. In Italia purtroppo c'è una forte opposizione alla donazione, una vecchia mentalità che è necessario smantellare”.