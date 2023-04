Racconigi, al Centro Cicogne si presenta il libro "The Painted Park"

Sabato 22 aprile alle ore 17.30 Fabrizio Carbone presenterà al Centro Cicogne di Racconigi il libro "The Painted Park" (Il Parco Dipinto) realizzato da 16 artisti del progetto Ars et Natura per celebrare il centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM).

Sarà un' esposizione della meravigliosa natura selvaggia di uno dei luoghi più̀ affascinanti d’Italia, con gli ultimi orsi marsicani, camosci d’Abruzzo, cervi, lontre, aquile reali e tutta la grandiosa biodiversità presente, comprese le centenarie faggete, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’umanità.

Il tutto raccontato da Fabrizio Carbone, giornalista, documentarista, socio fondatore del WWF, pittore e molto altro.

Attività libera, con obbligo di prenotazione entro il 20 aprile all'indirizzo mail gvaschetti@libero.it. Sarà necessario aver avuto conferma scritta dagli organizzatori per partecipare.