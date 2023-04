A Cuneo lavori in corso per accogliere Mattarella, tra rimozione delle fioriere e tombini piombati

A Cuneo lavori in corso per accogliere il Presidente Sergio Mattarella, in visita istituzionale il prossimo 25 Aprile nel capoluogo, a Borgo San Dalmazzo e a Boves.

Iniziano a comparire le bandiere tricolore nelle zone di passaggio del Presidente. E sono in corso tutti gli interventi di bonifica delle aree del Parco della Resistenza, di piazza Galimberti e del Teatro Toselli, dove stamattina erano in corso le operaizoni di rimozione delle panchine e delle fioriere.

Piombati anche i tombini, per ragioni di sicurezza.

Per la visita di Mattarella saranno schierati più di 200 agenti, tra Polizia, carabinieri, guardia di finanza e Polizia locale. A vigilare dell'alto anche i cecchini, che saranno posizionati sui tetti.

Nel frattempo, cambia anche la viabilità, già a partire dal 24 sera, in occasione della Fiaccolata della Resistenza. Il Comune ha diramato il comunicato con tutte le modifiche, visibili in allegato.

Fiaccolata della Resistenza

La sera di lunedì 24 aprile, alle 20.30, si svolgerà la tradizionale Fiaccolata della resistenza per le celebrazioni del 25 aprile, con ritrovo in Piazza Galimberti 20.30 dove il direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini pronuncerà l’orazione ufficiale.

Dopo l’accensione del braciere e la distribuzione delle torce ai partecipanti, partenza della fiaccolata lungo il percorso Via Pascal – Corso Kennedy – Via Santa Maria con arrivo in Piazza Virginio dove, dopo alcune letture partigiane a cura dell’Accademia Teatrale Toselli e l’intervento delle Sindaca Patrizia Manassero, si terrà il concerto di Davide Toffolo e l’Istituto Italiano di Cumbia All Star (L’evento è organizzato dall’Associazione Lhi Balòs, in collaborazione con Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Cuneo e Provincia, ANPI provinciale Cuneo, Fondazione Nuto Revelli Onlus, Associazione Partigiana “Ignazio Vian” e Centro Culturale “Don Aldo Benevelli”, Accademia Teatrale Giovanni Toselli, CGIL-CISL-UIL).

Per motivi di viabilità e di sicurezza delle persone, nella giornata di lunedì 24 aprile saranno vigenti le seguenti limitazioni alla circolazione/sosta veicolare nelle aree del concentrico cittadino interessate dal percorso del corteo:

Divieto di sosta con rimozione forzata

dalle ore 01:00 di lunedì 24 alle ore 15:00 di martedì 25 aprile, nell’area di Piazza Virginio – anello interno

dalle ore 17:00 di lunedì 24 alle ore 07:00 di martedì 25 aprile, nell’area di Piazza Virginio – per tutta la sua estensione

Divieto di transito

dalle ore 20:00 alle ore 21:45 di lunedì 24 aprile lungo i seguenti tratti di strada interessati dal percorso del corteo:

- attraversamento di piazza Galimberti;

- via Pascal;

- corso Kennedy;

- via Santa Maria;

- piazza Virginio;

tra le ore 19/19:30 di lunedì 24 aprile e le ore 01:30 di martedì 25 aprile

Piazza Virginio – per tutta la sua estensione - escluso il lato Via Sette Assedi (per garantire l’accesso ai carrai).

Visita del Presidente della Repubblica - martedì 25 aprile

Istituzione divieti temporanei di transito e sosta veicolare (esclusi i veicoli autorizzati - forze di polizia)

Prefettura di Cuneo lunedì 24 aprile

· Via Roma ambo i lati, tratto compreso dal numero civico 2 al numero civico 6

Divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per prove picchetto d’onore esercito italiano (dalle ore 08:00 alle ore 13:00);

Monumento alla resistenza martedì 25 aprile

· Controviale Angeli lato “gesso” da Via Lelio della Torre a Corso Solaro.

Chiusura al transito veicolare dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 12:00;

· Corso Secondo Solaro da controviale Angeli a Via Lelio della Torre.

Chiusura al transito veicolare dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 12:00;

· Viale degli Angeli tratto compreso tra via Lelio della Torre e Corso Brunet.

Chiusura al transito veicolare dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 12:00;

Museo Casa Galimberti martedì 25 aprile

· Piazza Galimberti anello interno ed anello esterno con testate incluse.

Chiusura al transito veicolare di tutta la piazza dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

· Via Cesare Battisti, tratto compreso tra Corso Soleri a Via Ponza di San Martino.

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

· Via Mazzini.

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

· Via Ponza di San Martino.

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

Teatro Toselli martedì 25 aprile.

· Piazzetta Teatro

Chiusura al transito veicolare di tutta la piazza dalle ore 07:30 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 14:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Piazzetta Teatro

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi della RAI radio televisione italiana dalle ore 13:00 di sabato 22 aprile alle ore 09:00 di mercoledì 26 aprile;

· Lungo-gesso Giovanni XXIII

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 17:00 tratto di strada compreso tra la via Nota e via del Teatro Toselli eccetto gli autorizzati invitati all’evento;

Prefettura di Cuneo martedì 25 aprile.

· Via Roma ambo i lati, tratto compreso tra Piazza Torino a via Alberto Nota

Chiusura al transito veicolare di tutta la piazza e di via Roma dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 16:30 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Via Nota

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Piazza Torino fronte numero civico 5

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Piazza Torino piazzetta Prefettura

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Lungostura Corso J.F. Kenneddy tratto compreso tra piazza Torino e la via Leutrum

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Lungo-gesso Giovanni XXIII, tratto compreso tra piazza Torino e via Nota

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

LIMITAZIONI TEMPORANEE AL TRANSITO VEICOLARE (esclusi i veicoli autorizzati - forze di polizia – mezzi di soccorso)

PER IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE SULLE SEGUENTI VIE DI COMUNICAZIONE IN INGRESSO CITTADINO PER QUANTO RIGUARDA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUNEO DALLE ORE 10:30.

Aeroporto Levaldigi - SS20 Centallo – SS20 Cuneo Madonna Olmo – via Torino – viadotto Soleri – corso Soleri – piazza Galimberti – corso Nizza – corso Brunet – viale Angeli – parco della Resistenza – piazza Galimberti – via Roma.

LIMITAZIONI TEMPORANEE AL TRANSITO VEICOLARE (esclusi i veicoli autorizzati - forze di polizia – mezzi di soccorso)

PER IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE SULLE SEGUENTI VIE DI COMUNICAZIONE IN USCITA CITTADINA PER RIGUARDA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUNEO DALLE ORE 15:30.

Prefettura di Cuneo – piazza Torino – rotatoria porta Mondovì – via Savona – via del Borgo Gesso – via Bodrero – rotatoria vecchia Ferrovia - via circonvallazione Bovesana - uscita dal territorio del comune di Cuneo

Onde evitare disagi, nella giornata del 25 aprile si consiglia alla cittadinanza di utilizzare i parcheggi di testata. A tal proposito segnaliamo che martedì 25 aprile l’ascensore inclinato aprirà alle ore 9 (anziché alle 10, come previsto nei giorni festivi) per favorire l’utilizzo del parcheggio delle piscine.

Segnaliamo inoltre che, su richiesta della Prefettura, sarà attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, per organizzare le attività, coordinare il supporto del volontariato di protezione civile e gestire eventuali situazioni di criticità che si dovessero manifestare durante l’evento. Si manterranno inoltre aggiornati i canali informativi istituzionali (sito web e social).

Per informazioni sulla viabilità si potrà fare riferimento alla centrale operativa della Polizia Municipale al numero 0171.67777