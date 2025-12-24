MALTEMPO / Allerta meteo: attivato il Piano Neve, rimodulate le soppressioni sulla Fossano–Limone

In base al bollettino meteo emesso dalla Protezione Civile, nella giornata di oggi, mercoledì 24 dicembre, è stato attivato il “Piano Neve e Gelo” di RFI, in coordinamento con la Regione Piemonte. Le informazioni arrivano dall’Osservatorio ferroviario del Tenda, il gruppo social nato per fornire aggiornamenti puntuali sul traffico e sulle criticità legate al valico del Tenda, sia stradale sia ferroviario.

Grazie all’intervento del CoMIS, Trenitalia ha rivisto il piano iniziale delle soppressioni: sulla linea Fossano–Cuneo–Limone i provvedimenti riguarderanno solo il tratto Cuneo–Limone, mentre i collegamenti tra Fossano e Cuneo saranno garantiti e circoleranno regolarmente.

Treni cancellati per allerta meteo gialla

Per la giornata del 24 dicembre risultano cancellati, in tutto o in parte, i seguenti convogli sulla relazione Fossano–Cuneo–Limone:

11213 Fossano–Limone: cancellato da Cuneo a Limone

11218 Limone–Fossano: cancellato da Limone a Cuneo

11219 Fossano–Limone: cancellato da Cuneo a Limone

11222 Limone–Fossano: cancellato da Limone a Cuneo

11223 Cuneo–Limone: cancellato sull’intera tratta

11226 Limone–Fossano: cancellato da Limone a Cuneo

11231 Fossano–Limone: cancellato da Cuneo a Limone

11234 Limone–Fossano: cancellato da Limone a Cuneo

11235 Fossano–Limone: cancellato da Cuneo a Limone

11239 Cuneo–Limone: cancellato sull’intera tratta

11241 Fossano–Limone: cancellato da Cuneo a Limone

11240 Limone–Fossano: cancellato da Limone a Cuneo

11244 Limone–Fossano: cancellato da Limone a Cuneo

Treni che circolano regolarmente

Sempre secondo l’Osservatorio ferroviario del Tenda, risultano invece regolari:

11211 Cuneo–Limone

11212 Limone–Cuneo

Bus TO430 Limone–Cuneo

11227 Fossano–Limone

11230 Limone–Fossano

Regolare anche l’intera programmazione sulla linea Cuneo–Ventimiglia, con tutti i treni in servizio senza variazioni.

L’Osservatorio invita i viaggiatori a mantenersi informati attraverso i canali ufficiali e a prestare attenzione alle condizioni meteo, che potrebbero determinare ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.