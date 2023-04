Miac di Cuneo, le discussioni approdano in consiglio comunale: quale futuro per la società?

Dopo aver infiammato i banchi dell’ultima riunione della I commissione consiliare della città di Cuneo il futuro del Miac e dell’area corrispondente – specie a seguito della notizia relativa all’abbandono del mercato bovino ‘alla vecchia maniera’, riportata anche dal nostro giornale nei giorni di Pasqua - raggiungono il consiglio comunale.



Nell’assemblea che avrà luogo nelle serate di mercoledì e giovedì 26 e 27 aprile verranno discusse due interpellanze a firma di Beppe Lauria e Giancarlo Boselli (Indipendenti). Nel caso del secondo, poi, è stata anche formalizzata una richiesta relativa ai nominati di tutti gli assessori o consiglieri comunali che negli ultimi cinque anni abbiano svolto perizie per enti, società e associazioni controllate o partecipate dal Comune (con relativi compensi).



Una richiesta che si ricollega, appunto, a quanto accaduto in I commissione.



Durante lo spazio dedicato alla discussione tra consiglieri, infatti, proprio i due di minoranza firmatari delle interpellanze – e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) – si sono scagliati contro la già tanto discussa, nei mesi scorsi, vendita di 90.000 metri quadrati di terreno del Miac alla Scannell Properties per la cifra di 3.9 milioni di euro; Boselli, nello specifico, ha definito ‘strana e sospessa’ la cifra stessa, apparentemente ben più alta del credibile.



Il presidente del Miac Marcello Cavallo ha quindi indicato come il prezzo fosse stato frutto di una perizia realizzata dallo studio di geometri ‘Pellegrino’ di Roata Rossi. A cui fa capo anche l’attuale assessore Luca Pellegrino. Da qui, insomma, la ragione della richiesta dell’Indipendente di via Meucci.



Il punto in questione è stato uno tra i più dibattuti, in sede di commissione (e nelle ore e nei giorni successivi). Non ci sono dubbi, insomma, che sarà così anche in consiglio comunale.