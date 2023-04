“Le donne baciano meglio”, secondo spettacolo della rassegna Sovversive a Saluzzo

È un coming out l’evento scatenante della narrazione de “Le donne baciano meglio”, un testo totalmente autobiografico che con semplicità, ironia e senza vergogna, racconta l’epifania dell’autrice-attrice.

Dopo anni di vita dichiaratamente etero, Barbara deve affrontare la sua vera natura. Da qui un percorso in compagnia di diversi personaggi, che la condurranno alla totale accettazione di sé.

Il monologo comico parte da una doppia esigenza dell’autrice: da una parte il bisogno di raccontarsi, dall’altra quella di affrontare la tematica dell’omosessualità femminile, da sempre poco discussa.

Irriverente e stravagante, lo spettacolo tocca i temi dell’innamoramento e della metamorfosi personale, utilizzando il palcoscenico come grande camerino all’aperto. Assistiamo all’evoluzione interiore della protagonista, come i grandi interpreti americani che, con autoironia, sanno raccontarsi al bancone di un bar, trasmettendo la passione di cui è piena la vita, quando si sceglie di viverla.

Barbara Moselli si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Genova nel 2005 e collabora con lo stesso in numerose produzioni.

Affianca attori come Mariangela Melato, Eros Pagni, Ugo Pagliai, Ugo Dighero, Tullio Solenghi.

A seguire intervento di Isabella Bodino, psicologa con specializzazione in consulenza sessuale clinica e creatrice del centro Mirya. Con lei affronteremo, prendendo spunto dallo spettacolo, il tema della sessualità intesa come ascolto di se stessi per capire cosa ci piace, cosa no, come imparare a capirlo e come imparare a dirlo senza vergogna... in pieno accordo con la rassegna senza tabù che è Sovversive.

SOVVERSIVE, rassegna con la direzione artistica di Acb Eventi e patrocinata dal Comune di Saluzzo, deve la sua creazione al sostegno di Valentina Bonetto, Luisa Frandino, Barbara Girello, Maria Carola Gullino, Laura Mancardo, Federica Pescarmona e Marta Rubiolo. Imprenditrici e professioniste saluzzesi che credono nel progetto e nell’importanza di rompere gli schemi parlando liberamente anche di argomenti da sempre trattati come scottanti, quando in realtà sono parte del nostro quotidiano.Parlare e conoscersi porta alla consapevolezza ed alla libertà.

