A Cherasco sabato 21 giugno c’è la Notte bianca

Sabato 21 giugno nel centro storico di Cherasco si svolgerà la Notte Bianca - Aspettando la Vuelta.

A partire dalle ore 19 nelle vie Vittorio Emanuele, Garibaldi, Cavour e in piazza del Comune si alterneranno dj set, cantanti dal vivo, giochi e negozi aperti.

La Vuelta a Espana 2025 durante il percorso delle quattro tappe che attraverseranno il Piemonte farà tappa a Roreto. La grande partenza è fissata il 23 agosto, dalla Reggia di Venaria a Torino dando il via a un’edizione storica: per la prima volta infatti la Vuelta si correrà fuori dalla Spagna. Il tracciato piemontese toccherà le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Cuneo regalando al pubblico emozioni uniche. La tappa che interesserà Roreto di Cherasco sarà la seconda delle quattro in programma nella nostra Regione e avrà luogo il 24 agosto. La Vuelta a Espana 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, capace di mettere alla prova i migliori ciclisti del mondo e di offrire agli appassionati uno spettacolo indimenticabile.

Gli intrattenimenti musicali della serata cheraschese sono a cura di Aichen, Costy, Lalla, Lorenzo Bernocco Dj, Marro, NotAcustica e Sergio Dj; giochi in strada a cura di Rici Giochi, inoltre ci sarà in diretta live Radio Alba.

"L’appuntamento a Cherasco di sabato 21 giugno con la “Notte Bianca aspettando la Vuelta” vuole essere all’insegna dell’intrattenimento e della socialità. – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi - Questa iniziativa nasce con l’intento di valorizzare il nostro territorio, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione unica per vivere il centro cittadino in modo diverso, dinamico e coinvolgente. Durante la serata, le vie e le piazze della città si animeranno con spettacoli dal vivo, concerti, spazi dedicati alla gastronomia locale e aperture straordinarie di negozi. La Notte Bianca rappresenta anche un’opportunità di promozione per le attività commerciali locali, e uno spazio di aggregazione per tutte le fasce d’età, in un clima di festa e sicurezza. Nell’organizzazione dell’appuntamento hanno contribuito anche i ragazzi della Commissione Giovanile che ringraziamo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere insieme questa serata speciale".