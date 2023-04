A Saluzzo l'incontro formativo per persone con disabilità e le loro famiglie

L’istituto “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo, in collaborazione con il Comitato 162 del Piemonte, ha organizzato lo scorso 18 aprile presso la Sala tematica del Quartiere, un incontro informativo rivolto alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a tutti coloro che, a titolo diverso, si occupano di inclusione nella società. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Saluzzo. Sono intervenuti all’incontro il Presidente del Comitato 162 del Piemonte Claudio Gilardi e Clara Salvador, membro attivo del Comitato.

Il Comitato Famiglie 162 è un gruppo di famigliari di persone con disabilità che lavora affinché la legge 162/98 venga compiutamente ed estensivamente applicata anche sul territorio piemontese e perché venga data piena attuazione alla “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

La legge 162/98 integra la legge n.104 del 1992 e permette di programmare interventi di sostegno alla persona con disabilità, alla famiglia, in co-progettazione con i Servizi sociali (progetti individuali personalizzati e coprogettati) affinché la persona possa vivere nel mondo di tutti e sulla base di uguaglianza di diritti con gli altri cittadini.

Le tematiche affrontate sono state: “Disabilità: dal modello medico-assistenziale al modello dei diritti • Progetto individuale (Legge 328/2000) • La Convenzione ONU • Il progetto personalizzato e co-progettato • Esempi di attuazione e di non attuazione del progetto personalizzato • Legge delega 227 (dic 2021) sui diritti delle persone con disabilità.”

Tale convegno, che si inserisce in un percorso di formazione più ampio, destinato ai docenti dell’Istituto, per l’approfondimento delle tematiche relative al nuovo PEI in chiave ICF, è stata un’occasione importante per conoscere e avvicinare, in modo chiaro e approfondito, al tema della disabilità e all’importanza della creazione di una società che sia sempre più inclusiva, sostenibile e aperta alle esigenze e ai bisogni di tutti.