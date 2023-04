Cambio della guardia nel Gruppo della Protezione civile di Cossano Belbo

Nei giorni scorsi il Presidente del Gruppo di Protezione Civile, Adriano Monti , ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di lavoro e personali, annunciandolo ai suoi volontari e all'Amministrazione Comunale.

Dopo che si sono rilevati inutili i vari tentativi di farle ritirare, i Volontari di P.C. hanno individuato un nuovo Presidente nella persona di Noè Francesco che ha accettato di guidare il sodalizio cossanese. Dopo le formalità burocratiche del cambio gestionale, l'Amministrazione ha voluto consegnare al vecchio Presidente Adriano Monti una pergamena di ringraziamento da parte della cittadinanza del paese langarolo, per i suoi 18 anni da Presidente e i suoi 5 da semplice volontario. Il Sindaco Mauro Noè, nel consegnargli l'attestato di stima, ha rimarcato l'enorme lavoro svolto dai volontari sotto la sua direzione, dando sempre l'esempio di massima dedizione e competenza nell'affrontare i vari interventi di Protezione Civile, non solo sul territorio cossanese, ma anche in molti comuni dell'Albese e del Roero.

L'occasione è servita per fare il formale passaggio di consegna tra i due presidenti Adriano Monti e Francesco Noè con la presenza del tecnico comunale Geom. Luca Manzo e della quasi la totalità dei volontari, tra cui spiccavano molti giovani entrati a far parte del sodalizio. Un buon auspicio per il futuro del Gruppo di Protezione Civile, elemento indispensabile nella moderna società civile.