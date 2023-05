A Peveragno, una serata ricorda l'insegnante Giovanni Magnino

Come annunciato sin dalla sua scomparsa, dopo lunga malattia, a inizio anno, è arrivata la serata in ricordo dell’insegnante e storico peveragnese Giovanni Magnino, con presentazione della sua ultima opera, raccolta di scritti con protagonisti uomini, donne, chiese, fatti e fatterelli di Peveragno, Cocktail, pubblicato a cura della Compagnia del Birùn e del Comune di Peveragno. L’appuntamento è stato venerdì 28 aprile, nel centro polifunzionale, in piazza ex Campo Sportivo, con un'ottima partecipazione.



Ha moderato, e curata introduzione, il sindaco Paolo Renaudi. La parola è stata subito data alla vedova, e collega, Elsa Piantino, per cenni biografici sul protagonista (insegnante, di origini chiusane, finito, come tanti, sin oltre la metà del Novecento, ad insegnare in scuole montane, ad Elva, con la moglie, prima di avvicinarsi a Chiusa, e poi a Peveragno per l'ultimo anno di lavoro.

Sono intervenuti Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico di Cuneo, e la giovane Giulia Ferraris, della Fondazione Nuto Revelli. Vive son state le testimonianze dello storico locale ed insegnante Rino Canavese, che ha raccontato la collaborazione sempre fruttuosa, gratificante e piacevole con Magnino, dell’ex allievo, ed alpino, Gabriele Macagno, dell’amico Giuseppe Vinai.

Le letture sono state a cura della Compagnia del Birùn, scegliendo brani sui tragici momenti della seconda guerra mondiale a Peveragno, ma anche la dolcezza della storia di una amicizia tra un alpino ed un bambino russo. Cocktail sarà distribuito gratuitamente a tutte le famiglie peveragnesi.



L’opera (oltre duecento pagine, testi in italiano, con inserti piemontesi) è articolata, ma nessuno dei pezzi, da quelli di cronaca, a quelli di ricordi di vita, a quelli di ricerca storica, è trascurabile. Giovanni Magnino, gentile, sorridente, corretto, come tutti gli insegnanti, specie di quelle generazioni, sempre fu molto attento a curare il suo ruolo di educatore, senza sbagliare mai una parola o un tono, senza sbilanciarsi o essere fazioso, tollerante, rispettoso, cronista vero. In copertina è disegno della giovane Greta Andrea Spada, con un maestro nei panni del chimico, a mischiare i vari elementi della sua opera, e della sua vita.



"Il lascito del maestro Giovanni Magnino è grande come il lavoro che in tanti anni ha svolto a favore della Comunità consultando archivi e raccogliendo testimonianze da cui ha estratto e reso fruibile attraverso i suoi libri la memoria storica e civile del nostro paese e della sua gente. È stato un insegnamento che ha regalato ai peveragnesi - ma non solo - e che abbiamo la responsabilità di tramandare. Da qui la decisione, come Associazione, di aiutarlo a curare la redazione del suo ultimo libro Cocktail", le parole della Compagnia del Birùn.