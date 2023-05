Alba, in Municipio disponibile un contenitore per la raccolta dei tappi di sughero

Da oggi, mercoledì 3 maggio, nel Palazzo comunale di Alba è disponibile un contenitore per la raccolta dei tappi in sughero. Si trova al piano terra di fronte all’ufficio anagrafe, accanto alle scale dirette ai piani superiori. Può essere utilizzato da tutti i cittadini che possono conferire i tappi nello scatolone durante gli orari di apertura al pubblico del Municipio.

La raccolta è gestita dalla Cooperativa Sociale Artimestieri in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Alba che ha voluto aderire all’iniziativa diventando punto di raccolta disponibile al pubblico.

Artimestieri raccoglie tappi di sughero per il riuso come isolamento termico con sughero in bioedilizia. Il sughero granulare viene utilizzato anche per pannelli fonoassorbenti, al green building, abbigliamento sostenibile, bioarredamento.

Della rete di raccolta tappi fa parte anche il circuito di Etico, progetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di Amorim Cork.

Al piano terra del Municipio, nei pressi del contenitore per la raccolta dei tappi in sughero, si trova anche il contenitore blu per la raccolta dei tappi di plastica.

Orari di apertura al pubblico del Palazzo comunale di Alba: Martedì: 8:30-12:30, Mercoledì: 8:30-12:30, Giovedì: 8:30-12:30 e 14:30-16:30, Venerdì: 8:30-12:30, Sabato: 8:30-12.00. Il lunedì chiuso.