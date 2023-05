Cuneo, al Rondò dei Talenti si promuovono nuove attività legate al gioco

Oltre a formarsi, scoprire i propri talenti e coltivare relazioni, a partire da fine aprile al Rondò dei Talenti è possibile anche giocare, in autonomia e con momenti dedicati per adulti e bambini. L'obiettivo è promuovere nuove attività dedicate al gioco , tema sempre più d’interesse anche in contesti educativi, far conoscere nuovi giochi e promuovere una riflessione ampia sul valore pedagogico del gioco.

A queste riflessioni si aggiungerà la possibilità di giocare in autonomia a uno dei quindici giochi da tavolo disponibili presso la reception del Rondò, selezionati per far emergere le potenzialità di ciascun giocatore in riferimento ai propri ambiti di conoscenza.

Proprio i giochi da tavolo saranno protagonisti di due dei sei incontri a tema gioco che animeranno il secondo piano del Rondò per sei sabati pomeriggio dal 29 aprile al 3 giugno in orario 16-19.

Sabato 6 e sabato 27 maggio sarà la volta di (Game)play - giocare con le storie, due appuntamenti (con prenotazione obbligatoria su www.rondodeitalenti.it) incentrati sui giochi di ruolo, attraverso i quali i ragazzi dai 12 anni verranno accompagnati in mondi fantastici in cui creare eroici protagonisti -

Sabato 13 maggio e sabato 3 giugno in (Game)play - giocare con la logica spazio ai giochi di strategia: grazie all'Associazione Scacchistica Cuneese i bambini a partire dai sei anni e gli adulti potranno cimentarsi in diversi giochi di strategia, tra cui ovviamente gli scacchi. -

Sabato 20 maggio l’appuntamento (Game)play - giocare da tavolo proporrà a bambini da sei anni in su e adulti la possibilità di provare i giochi da tavolo accompagnati dagli operatori della Cooperativa Proposta 80 e di Associazione R.E.S.P.I.R.O.

Ci sarà inoltre la possibile di giocare anche all’esterno del Rondò: tra il 18 maggio e il 10 settembre, grazie all'iniziativa Ludobus al Rondò - comunità in gioco, la piazza di fronte all'edificio ospiterà una serie di pomeriggi di gioco libero con i grandi giochi in legno di Cooperativa Proposta 80, Associazione R.E.S.P.I.R.O. e Cooperativa Valdocco, mentre giovedì 8 e 22 giugno e giovedì 7 settembre al Rondò dei Talenti arriveranno gli scacchi giganti.

Al gioco sarà riservata una parte importante della programmazione estiva del Rondò, che culminerà con quattro giorni di festa tra il 6 e il 9 luglio per celebrare il primo compleanno del polo educativo della Fondazione CRC.

"In un momento storico in cui il gioco è sempre più centrale in contesti educativi e lavorativi, al Rondò dei Talenti non poteva mancare un'offerta sul tema: gli incontri previsti nelle prossime settimane sono l'inizio di un percorso che vuole rendere il Rondò un punto di riferimento anche in questo settore - commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. - Le attività con il Ludobus e gli scacchi giganti ci proiettano verso la stagione estiva, quando la piazza pedonale che circonda il Rondò diventerà uno spazio privilegiato per studiare e giocare e ospiterà numerose iniziative su cui stiamo lavorando, anche per celebrare il primo compleanno del Rondò”.