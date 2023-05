Il Filatoio di Caraglio riapre le porte al pubblico

Questo sabato, 6 maggio, il Filatoio di Caraglio riaprirà al pubblico.

Edificato tra il 1676 e il 1678, è il più antico setificio rimasto in Europa, tra i pochi in Italia ad essere stato recuperato con finalità museali ed espositive. Da fabbrica di seta un tempo, si è trasformato in fabbrica culturale, oggi insostituibile testimone di questo recente passato.

Un luogo prezioso, ricco di storia e di fascino. In questi mesi, sono stati accolti numerosi gruppi e scolaresche (anche e soprattutto dalla Francia), che hanno scelto il Filatoio e la Valle Grana per approfondire la conoscenza della storia, dell'architettura e dell'economia piemontese.Da sabato, invece, ci sarà l’apertura ufficiale. Ad accompagnare le persone alla scoperta del setificio, della sua storia e dei suoi macchinari saranno le guide di EmotionAlp, la Società Cooperativa che da anni lavora sul territorio della Valle Grana nel campo del turismo e dell'accoglienza.

"Ci sono momenti in cui si sceglie con il cuore - si legge in un post pubblicato su facebook da EmotionArt - Ci sono luoghi che appartengono alle comunità. Ci sono momenti in cui questi luoghi hanno bisogno di scelte di cuore. Quando il comune di Caraglio ci ha chiesto di dare supporto al funzionamento del Filatoio in questa delicata fase di transizione, prima ancora che una valutazione di pro e contro, ha scelto il cuore. Nei prossimi giorni prenderemo servizio in maniera effettiva. E lo faremo in maniera convinta. Lo faremo insieme ad alcune giovani cittadine di valle, rendendoci conto una volta di più di quanto amore nascosto verso questa terra ci sia tra i nati nel nuovo millennio.”

Il Filatoio sarà aperto nei fine settimana e giorni festivi, con le visite guidate disponibili nei seguenti orari: 10.30 - 12 - 15 - 16.30 e 18.