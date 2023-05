Mondovì: aperte le domande per la gestione gli impianti sportivi e la nuova piscina di Sant'Anna

Come annunciato pochi giorni fa, il Comune di Mondovì ha pubblicato la procedura per l'affidamento della gesione in concessione del nuovo impianto sportivo polivalente di Sant'Anna Avagnina (in via delle Robine 10, ndr) - che comprende anche la nuova piscina all'aperto, in fase di costruzione.

La procedura è svolta attraverso il portale telematico Tuttogare e consultabile a questo link nella sezione GARE ATTIVE della homepage.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico. L’identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l’inserimento delle credenziali rilasciate dalla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.