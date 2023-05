Presentato il Cuneo Montagna Festival. Colombero: "Festa ma anche occasione di politica"

Ieri (2 maggio) a villa Tornaforte-Aragno di Cuneo la presentazione della (prima) nuova edizione del Cuneo Montagna Festival. Che vede Uncem tra i partner principali: lo stesso Marco Bussone, presidente nazionale, e Roberto Colombero, presidente piemontese, erano presente in sala ed è intervenuto.



"Sono molto contento della ripartenza del Cuneo Montagna Festival, dopo lo stop imposto dalla pandemia - ha aggiunto poi Colombero, con un comunicato ufficiale - . Siamo a fianco di Comune e Provincia e sono soddisfatto del lavoro di cucitura e sinergia fatto dagli Organizzatori, in primis l'Assessora Paola Tomatis con il Consigliere provinciale e Presidente della Val Varaita Silvano Dovetta, per coinvolgere tutte le Unioni montane Cuneesi. Cuneo, con Saluzzo e Mondovì ovviamente, devono essere Capoluoghi Alpini. Con Torino, Pinerolo, Ivrea, Susa. Città che generano legami, connessioni, flussi. Trovano identità nelle aree montane e viceversa".



"Cambiamo paradigmi e innoviamo. Sono le naturali evoluzioni delle aree urbane, per riprendere il tema del Festival che inizia il 18 maggio e termina il 21. Tutti invitati. Per un festival di festa, con cinema e incontri, ma anche di ragionamento politico, del quale abbiamo grande bisogno. Questo è un festival di Cuneo, ma è un festival a valenza nazionale, direi europeo. E dobbiamo esserne consapevoli e orgogliosi".