Dai Musei Reali a Villa della Regina: i luoghi d'arte aperti a Torino durante il ponte di Pasqua

Il ponte di Pasqua è un'occasione per staccare la spina e concedersi qualche giorno di pausa. Tra le possibili destinazioni di un breve viaggio o una visita in giornata anche la vicina Torino, che offre una serie di interessanti proposte.

Ecco allora un elenco di palazzi, musei e gallerie che resteranno aperte per le festività.

Domenica 5 e lunedì 6 aprile, la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, il MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica saranno regolarmente aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 18.

Domenica 5 aprile, in occasione della prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito a Palazzo Carignano, Villa della Regina, Castello di Agliè.

Il Museo del Cinema sarà aperto domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 19, apertura straordinaria martedì 7 aprile dalle 9 alle 19.

Domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, i Musei Reali sono aperti dalle 9 alle 19. Domenica 5 aprile, in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo, l’ingresso è gratuito.

Il Museo Egizio proporrà l'apertura prolungata sabato 4 aprile e domenica 5 aprile dalle 9 alle 20 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 18.30.

Da sabato 4 a lunedì 6 aprile la Reggia di Venaria sarà aperta al pubblico fino alle ore 20 il sabato e la domenica di Pasqua, e fino alle ore 19 il lunedì di Pasquetta. I Giardini saranno visitabili fino alle ore 19.30.