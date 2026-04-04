BCC Alpi Marittime presenta Federica Belli nella nuova edizione di BCC Arte&Cultura 2026

Venerdì 3 aprile BCC Alpi Marittime ha presentato il lavoro di Federica Belli, artista italiana nata a Mondovì che trasforma la fotografia in un linguaggio di esplorazione intima e sensoriale, tra natura, corpo e materia. La sua pratica, iniziata in giovane età con ritratti dei coetanei, si è evoluta in un percorso che indaga le relazioni tra presenza e traccia, tra umano e naturale, tra colui che osserva e ciò che è osservato.

La Banca ha aderito alla seconda edizione di BCC Arte&Cultura, il progetto di integrazione culturale del Gruppo BCC Iccrea, realizzato in collaborazione con le 112 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo. Dopo il successo della prima edizione nel 2025, l'iniziativa conferma il suo impegno nella valorizzazione dell'arte e delle nuove generazioni.

Tra i punti di forza dell'edizione 2026 c'è la mappatura di oltre 100 artisti under 35, selezionati in due anni di visite, letture di portfolio e ricognizioni nelle principali mostre italiane. Le loro opere saranno esposte direttamente nelle filiali e nelle sedi del BCC in tutto lo Stivale e verranno raccolte nel catalogo "FUTURI EMERGENTI ITALIANI" (ECRA) di BCC Arte&Cultura, in uscita ad aprile.

Il progetto a cura di Cesare Biasini Selvaggi, con il supporto di un comitato scientifico composto da Mario Bronzino, Simone Ceschin, Anna Mostardi e Matteo Scabeni, offre uno spaccato delle pratiche artistiche emergenti italiane, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla performance, fino alle installazioni immersive e ai linguaggi digitali più innovativi.

La nuova sala "Rino Filippi" di BCC Alpi Marittime è diventata la location che ha ospitato la presentazione della giovane artista e delle sue opere, raccontando il percorso di crescita professionale di Belli dall'adolescenza alla maturità artistica. In anteprima è stata presentata l'opera che sarà protagonista del catalogo "FUTURI EMERGENTI ITALIANI" di BCC Arte&Cultura.

La mostra resterà aperta nelle prossime settimane per le scuole che hanno aderito al progetto, offrendo agli studenti un'occasione unica di entrare in contatto con l'arte contemporanea e di conoscere da vicino artisti locali che hanno saputo affermarsi a livello internazionale. Un percorso educativo pensato per stimolare curiosità, ispirazione e riflessione sulle molteplici forme espressive della creatività emergente.

Un'apertura straordinaria è prevista domenica 19 aprile, dalle 15.00 alle 18.30, in occasione dell’Assemblea dei Soci BCC Alpi Marittime.

Federica Belli: nasce nel 1998 a Mondovì e cresce a Millesimo, in Liguria.

Dal 2022 vive a lavora tra Parigi e Città del Messico.

La sua ricerca spazia attraverso una vasta gamma di media per indagare la materialità della fotografia come possibile estensione del corpo nel registrare la traccia dello scorrere della vita.

Nel 2018, durante gli studi in Economia e Management presso l’Università Bocconi, avvia il proprio percorso nella fotografia collaborando come assistente con Oliviero Toscani presso FABRICA e con Chris Buck a New York.

A partire dal 2021, anno in cui vince il premio BNL BNP Paribas, il suo lavoro viene esposto nelle principali fiere internazionali dedicate alla fotografia — tra cui Paris Photo, Photo London, Zsona Maco, ArtParis e MIA Photo Fair — oltre che al Digital Art Pavilion della Biennale di Venezia e in mostre istituzionali, tra cui Photographers! al Forte di Belvedere di Firenze, a cura di Walter Guadagnini.