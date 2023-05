Incidente ad una moto tra Manta e Verzuolo lungo la Sp 589

Incidente tra Verzuolo e Manta sulla SP 589 dei Laghi Di Avigliana, nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 maggio. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 11, avrebbe coinvolto una moto e nessun altro mezzo. Non è stato reso noto se il centauro viaggiasse solo o con passeggero, né quali se abbia riportato ferite gravi. In loco l'equipe medico del 118 per gli accertamenti sanitari.



Per la messa in sicurezza del motoveicolo sono giunti sul posto i vigli del fuoco di Saluzzo con le forze dell'ordine per rilievi e gestione del traffico.