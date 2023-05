A Cuneo l'incontro sulle tossicodipendenze e il contrasto alla marginalità

In risposta agli utili stimoli ricevuti nel corso dell'assemblea di quartiere organizzata pochi mesi fa il Comitato di Quartiere Cuneo Centro propone, lunedì 15 maggio alle ore 18:30 nella sua sede in via Silvio Pellico 10, un incontro sul fenomeno delle tossicodipendenze e sugli strumenti di contrasto alla grave marginalità.



Saranno presenti il dott. Maurizio Coppola, direttore del SERD di Cuneo ed Elisa Gondolo per la cooperativa Momo. Sarà l’occasione per approfondire con professionisti alcune problematiche sociali, particolarmente visibili in quartiere, ma che in realtà stanno coinvolgendo in generale la città (come il disagio sociale e abitativo o l'abuso di sostanze stupefacenti).



L'incontro servirà, inoltre, a conoscere l'intervento di prossimità alle figure in situazioni di fragilità predisposto dai servizi sociali.



La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti (30). Per informazioni o domande, contattare quartierecuneocentro@gmail.com.