Gli studenti dell'IIS Denina in visita alla sede BPER Banca di Saluzzo

Mattinata di formazione “sul campo” per due classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Denina Pellico Rivoira che hanno visitato la sede di BPER Banca a Saluzzo.

Accompagnati dal professor Francesco Boglione gli studenti sono stati accolti dal direttore Andrea Eynard e dai suoi collaboratori che, oltre ad offrire una panoramica sulle principali dinamiche del mondo del credito e della finanza, hanno mostrato ai ragazzi come si svolge l’attività quotidiana in una filiale bancaria. I giovani visitatori di BPER Banca hanno potuto così familiarizzare con l’operatività di tutti i giorni allo sportello con riferimento soprattutto agli strumenti di conto corrente e la gestione del risparmio.Questa esperienza ha permesso loro di capire meglio come funziona il mondo della banca ed anche quali sono le competenze richieste per lavorare in questo settore.