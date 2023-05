Al Ponte del Dialogo di Dronero il poeta-paesologo Franco Arminio [VIDEO]

Un folto pubblico ha seguito ieri sera, giovedì 11 maggio, nella sala del teatro Iris di Dronero l’incontro letterario con il poeta Franco Arminio, non nuovo ad essere ospitato nella nostra provincia.

Originario e abitante di Bisaccia, piccolo paese in provincia di Avellino, Arminio ha presentato la sua ultima pubblicazione, intitolata 'Sacro Minore' edito da Einaudi, accompagnato sul palco dai suoi figli Livio e Manfredi, bravissimi cantautori.

Serata magica, introdotta dal consigliere comunale Pierluigi Balbi e dal presidente Uncem Roberto Colombero, sui temi della vita nei piccoli centri, poco abitati e poco considerati dalla politica e chiusa dal poeta con un canto corale di tutta la sala.

Nel mezzo tante poesie lette dal 'paesologo' campano e le canzoni definite 'tristissime' dai due figli. In realtà attraverso testi divertenti e una chitarra davvero eccellente, i temi della vita di paese e l’originalità di vivere lontano dalle grandi città come scelta, sono emersi in tutta la loro profondità e importanza.

Ha raccontato Arminio: “Sono nato e vivo da sempre in un paese piccolo, dove c’è sempre la figura dello «Scoraggiatore» quello che ti dice «Qui non c’è nulla, tanto non si può fare niente», dove il consiglio di amministrazione sta nel bar. Invece io credo che lo 'sguardo' produce 'riguardo' e che le visioni migliori arrivano dalle periferie. I paesi possono riprendere vita, magari qualcuno no, ma è necessario ci siano buoni allenatori perché a volte sono proprio i giocatori, gli abitanti stessi, ad essere un po’ fiacchi e a non voler correre: i paesi hanno bisogno di cittadini entusiasti. Ci vuole connessione fra Agri-coltura e Agri-cultura: qualcosa si sta muovendo e io giro l’Italia per favorire questa rigenerazione dei piccoli centri, dove l’umanità ha ancora del senso”.

Tra le poesie lette, alcune di raccolte precedenti, una che dice: 'Sacro è che siamo tutti appesi ad un filo/ e il filo non è appeso a niente' e ci pone di fronte i nostri limiti, la precarietà, e insieme la leva con cui agire e riscattarsi.

Il Ponte del Dialogo – Festival letterario diffuso prosegue le intense giornate di incontri letterari e culturali fino a domenica 14 maggio.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

