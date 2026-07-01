Saluzzo: " Incanti al Tastè" aperitivi e musica in due sabati di luglio

Aperitivo con musica, teatro, performances. Sono gli "Incanti Tastè" due appuntamenti in programma per il mese di luglio nello spazio civico sotto il loggiato dell’Antico palazzo comunale in Salita al Castello, 26.

Sabato 4 luglio dalle 18 "Shirim" la voce è tutto con l’ebraista Maria Teresa Milano e il chitarrista Dario Littera.

Sabato 18 luglio sempre dalle 18 Chiara Effe, cantautrice cagliaritana con un programma di musica jazz, brasiliana e canzoni a menù.

L'ingresso è libero e gratutito. Info al numero 338 1467944.

Dopo l’apertura, celebrata con un grande momento di festa a fine maggio lo spazio caffetteria «Tastè», uno dei locali più caratteristici dell’alto centro storico, è tornato a vivere grazie alla cooperativa Voci Erranti, che già gestisce lo Spaccio- bistrot al Quartiere, «Caffè Intervallo» nel Teatro «Milanollo» di Savigliano ed è attiva con progetti di reinserimento sociale all’interno del carcere «Morandi» di Saluzzo, tra cui un biscottificio, un orto, corsi e spettacoli teatrali.

Il bar caffetteria è aperto il sabato e la domenica, indicativamente dalle 10 alle 18, con possibilità di aperture straordinarie e variazioni di orario.

«Anche in questo caso – aveva affermato il sindaco Franco Demaria – il progetto ha finalità sociali e non mira esclusivamente al profitto. L’iniziativa consente alla città di avere un presidio nell’alto centro storico durante i fine settimana, con servizi igienici a disposizione di visitatori e turisti, la valorizzazione di prodotti del territorio ed eccellenze a km zero e l’opportunità, per persone appartenenti a categorie svantaggiate, di sperimentarsi in un’attività lavorativa, acquisire competenze e offrire una presenza attiva tra le viuzze acciottolate del borgo antico».

Dopo la prima fase di avvio, le proposte di «Tastè» si stanno progressivamente ampliando.

«Siamo felici di questa nuova gestione - affermano da “Voci Erranti” – Siamo pronti con i nostri aperitivi, tra i quali quello al ramassin, con i taglieri di salumi e formaggi del territorio. La prospettiva è quella di organizzare eventi musicali e reading teatrali a partire proprio da queste prime due date e con orari estesi per valorizzare appieno la splendida cornice in cui si trova il locale»