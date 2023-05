Saluzzo, dal Teatro del Marchesato la commedia “Tutto per bene”

Il Teatro del Marchesato di piazza Vineis ospita da stasera venerdì 12 maggio la commedia “Tutto per bene” di Luigi Pirandello di cui è regista e attore Ugo Rizzato. Lo spettacolo sarà ancora in scena domani sabato 13 e domenica 14 maggio e nel weekend del 19 e 20 maggio, sempre alle ore 21.

Il testo è uno dei pezzi più complessi e articolati di Luigi Pirandello, che gioca con le vite dei suoi personaggi mettendo in scena due uomini tenuti in scacco dalla figura di una donna.

"Si tratta di un dramma sentimentale che potrebbe riguardare ciascuno di noi» - commenta il regista Rizzato - e che per la sua complessità si rivela essere un’interessante sfida attoriale per me e per tutto il cast".

In scena: Ugo Rizzato, Lionello Nardo, Norma Abram, Tiziana Rimondotto, AndreaFenoglio, Lucetta Paschetta, Matteo Rosso e Federico Paschetta.

Il costo del biglietto è 8 euro intero e 5 euro ridotto per gli under 18. Per prenotazioni contattare il numero 3336979063 tramite chiamata o messaggio WhatsApp. teatro.marchesato@gmail.com