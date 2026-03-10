Pasqua 2026 ad Alba: divertimento e magia con la Giostra Meraviglia dei Bimbi

La Pasqua 2026 ad Alba si preannuncia più entusiasmante che mai. Torna puntuale, nel cuore della città piemontese, la celebre "Giostra Meraviglia dei Bimbi", l'evento dedicato alle famiglie che ogni anno trasforma Corso Langhe — proprio di fronte al palazzetto dello sport — in un parco dei divertimenti a misura di bambino. Un appuntamento ormai atteso con entusiasmo da grandi e piccoli delle Langhe e non solo.

Un'esperienza indimenticabile per i più piccoli

L'area eventi sarà allestita in un ambiente curato, coperto e riscaldato, pensato per garantire il massimo comfort anche nelle giornate primaverili ancora fresche. I bambini potranno vivere momenti di pura gioia grazie a una vasta gamma di attrazioni studiate appositamente per loro: dal sempre amato Tagadisco ai coloratissimi Pj Masks, passando per i classici cavalli a dondolo di Zorro e delle Barbie.

Per i piccoli avventurieri, spazio all'adrenalina con il Nuovo Trattore, la Jeep Gigante e il modernissimo quad interattivo, un'attrazione innovativa che promette emozioni senza precedenti e che si conferma tra le preferite del pubblico più giovane.

Le novità della Pasqua 2026

Anche quest'anno la Giostra Meraviglia dei Bimbi stupisce con due nuove attrazioni pronte a far impazzire i bambini:

Jeep Big Foot delle Hot Wheels – Per i piccoli appassionati di motori e avventura, un'esperienza adrenalinica e spettacolare tutta da vivere.

Escavatore Hercules – L'attrazione perfetta per i piccoli costruttori: finalmente potranno sentirsi veri operai in azione, manovrando una vera macchina da cantiere in miniatura.

Orari di apertura durante le festività pasquali

Per tutta la durata dell'evento — da venerdì 13 marzo a domenica 19 aprile 2026 — la giostra osserverà i seguenti orari:

Giorni feriali: 10:30 – 12:30 / 15:00 – 20:00

12:30 / 15:00 – 20:00 Giorni festivi e week-end: 10:30 – 13:00 / 14:30 – 20:00

Feste di compleanno e eventi privati su misura

La Giostra Meraviglia dei Bimbi è anche la location ideale per organizzare feste di compleanno e ricorrenze private. È possibile prenotare l'area in esclusiva contattando direttamente l'organizzazione al numero +39 366 975 8606.

Dove trovarci: Alba, Corso Langhe (fronte palazzetto dello sport)

L'evento è situato in una posizione centralissima e facilmente raggiungibile, nel cuore di Alba, la città delle Langhe famosa in tutto il mondo per il tartufo bianco e il Palio degli Asini. La Pasqua 2026 regala così un'ulteriore ragione per visitare questo splendido angolo del Piemonte. Per maggiori informazioni, seguite le pagine ufficiali di Cristiani Event su Facebook e Instagram, visitate il sito ufficiale o chiamate il 366 9758606.

Non perdete la Pasqua 2026 ad Alba: portate i vostri bambini alla Giostra Meraviglia dei Bimbi e regalate loro un'esperienza magica e indimenticabile, da venerdì 13 marzo a domenica 19 aprile 2026!