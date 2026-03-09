Cherasco celebra la Giornata Internazionale del Profumo: il 21 e 22 marzo la prima edizione della Festa delle fragranze

"Ogni profumo è un soffio di vitalità, una sferzata di energia che, come la primavera, risveglia i sensi e infonde benessere. La Giornata del Profumo è un invito ad immergersi nel mondo delle fragranze e a lasciarsi conquistare dall'infinito universo di accordi olfattivi. C'è cultura e sapere dietro ogni profumo, ma la vera magia sono le emozioni, i sogni e i ricordi che ogni fragranza sa suscitare." Con queste parole l'Accademia del Profumo introduce la celebrazione internazionale dedicata al mondo delle fragranze.

In questo spirito, Cherasco – città di arte, storia e cultura – ospiterà il 21 e 22 marzo la prima edizione della Festa Internazionale del Profumo, a cura di Acqua di Cherasco. La Giornata Internazionale del Profumo, celebrata ogni anno il 21 marzo in coincidenza con il primo giorno di primavera, è promossa a livello mondiale per valorizzare la cultura delle fragranze attraverso eventi, degustazioni e laboratori.

La Festa del Profumo a Cherasco vuole essere una celebrazione della città stessa, conosciuta per le sue mostre d'arte, il ricco patrimonio culturale e i mercatini dell'antiquariato, ma anche definita da molti come una città profondamente "aromatica". L'evento, che unisce percorsi sensoriali, dimostrazioni di tecniche profumiere e installazioni artistico-olfattive, si pone l'intento di celebrare la storia e l'identità culturale del territorio. La manifestazione, promossa da realtà private e comunali, si svolge tra le vie della città e all'interno dei palazzi del centro storico.

Il programma propone postazioni dedicate all'antica arte del profumo e all'esplorazione del mondo degli odori, insieme a laboratori esperienziali, degustazioni olfattive, passeggiate per scoprire Cherasco attraverso i sensi, un percorso museale dedicato alle fragranze e un concerto olfattivo. La manifestazione intende valorizzare il profumo come espressione di sé, come veicolo di ricordi ed emozioni, come strumento di interazione con il mondo circostante e come elemento di relazione con il territorio. Sono previste passeggiate nel borgo con postazioni profumate, proposte enogastronomiche che combinano sapori tipici del territorio con estratti profumati, e momenti di immersione nella storia di Cherasco con l'apertura straordinaria di palazzi storici e giardini a cura del FAI. Tra gli eventi collaterali, "Primavera nell'aria" a cura di Flavio Russo, dedicato alla primavera nella musica e nella letteratura.

Il programma di sabato 21 marzo prevede alle ore 10 l'apertura dei lavori presso Palazzo Gotti di Salerano, seguita alle 10.30 dalle Letture Profumate Dedicate presso la Biblioteca Civica di Cherasco. Alle 11.30 si terrà la Passeggiata Profumata per le vie del centro storico, su prenotazione e a pagamento. Nel pomeriggio, alle 15, l'evento "Primavera nell'aria" presso l'Archivio Storico di Cherasco, mentre alle 18 è in programma un'esperienza di gastronomia olfattiva presso lo show-room di Acqua di Cherasco, su prenotazione e a pagamento. La giornata si concluderà alle 21 con il Concerto Profumato a cura di Eureka Scuola di Musica di Roreto di Cherasco, presso Palazzo Gotti di Salerano.

Domenica 22 marzo si apre alle 10.30 con la tavola rotonda "Incontri – Il senso dell'olfatto nella nostra quotidianità", con interventi dedicati a storia, turismo, sostenibilità ed estetica dell'olfatto. Alle 11 degustazioni olfattive presso Palazzo Gotti di Salerano, mentre alle 14.30 è previsto il laboratorio per bambini "Colorando i Profumi", gratuito ma su prenotazione. Dalle 15 sarà possibile vivere i Portici Profumati con degustazioni olfattive, e alle 17.30 si replica l'esperienza di gastronomia olfattiva su prenotazione.

Durante entrambe le giornate Palazzo Gotti di Salerano resterà aperto al pubblico con un percorso museale pop-up dedicato al mondo delle fragranze e ai fiori nobili della profumeria. Sarà inoltre esposto un pezzo proveniente da una collezione privata del gruppo Cracking Art, a cura del Fondaco – Galleria d'Arte Contemporanea di Bra.

L'ingresso al percorso museale è libero.