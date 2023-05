Aperto un nuovo bagno pubblico in piazza Prunotto ad Alba

Sotto l’ala mercatale di piazza Prunotto ad Alba è stato aperto un nuovo bagno pubblico autopulente che garantisce igiene e accessibilità, dotato anche di fasciatoio.

Attivo da sabato 13 maggio 2023, risponde in particolare alle necessità del mercato ambulante, ma più in generale a quelle di cittadini albesi e dei turisti.

Si tratta del quinto servizio igienico autopulente installato in città, che segue i due nel centro storico in piazza Garibaldi e piazza Falcone, quello in corso Piave nei pressi del Parco “Maestri del Lavoro” e quello di corso Langhe nei pressi del Parco “Gen. Giovanni Varda”.

L’intervento, condiviso anche con il Comitato di Quartiere “Centro Storico”, ha comportato l’investimento dell’Amministrazione Comunale di circa 30 mila euro e ha previsto l’inserimento del bagno nei fabbricati esistenti nei pressi del peso pubblico, eseguendone l’adeguamento edilizio e la successiva tinteggiatura esterna.

L’Amministrazione esprime soddisfazione per aver migliorato la fruibilità dell’area mercatale e di parcheggio, dotandola di un nuovo importante e atteso servizio.