Piasco, appuntamento con i giochi da tavolo a tema Provincia Granda

Secondo appuntamento con i giochi da tavolo alla Società Operaia di Piasco in Salita al Castello n.2

La prima serata, giovedì 11 ha visto la presentazione in anteprima di Bogianen, il nuovo gioco della casa editrice Demoela, molto apprezzato da chi ha avuto la possibilità di provarlo: «è divertente perché si gioca subito, il tempo di preparazione è brevissimo» e «si inizia subito a ridere, ma poi per vincere servono riflessi, concentrazione memoria!» sono alcuni dei commenti più sentiti.

Il pubblico della prima serata rappresentava benissimo la tipologia degli amanti di questi giochi, presente ogni età: dai frequentatori delle scuole medie passando dai genitori per arrivare ai nonni, molto apprezzata dagli organizzatori la varietà dei partecipanti.

Giovedì 18 saranno ancora protagonisti i giochi a tema Provincia Granda, in particolare vista la rapidità del gioco Merenda Sinoira si preannunciano interessanti sfide gastronomiche tra associazioni e gruppi piaschesi che hanno annunciato di volersi sfidare per realizzare, con le carte del gioco, le ricette tipiche del territorio: dalla bagna caoda alla lingua al vert, passando per il vitel tonnè e tanti altri.

Da sempre i giochi da tavolo creano aggregazione ed è un mondo molto vivace.

Far tornare la sede della Società ad essere luogo ad essere luogo d'incontro e convivialità è lo scopo di queste serate promozionali. Da qualche parte si deve partire.

L’appuntamento per soci e non, nessuno si senta escluso, è quindi per giovedì 18 maggio alle ore 21 presso la sede della Società Operaia a Piasco

Ci sarà tempo poi, per organizzare gli appuntamenti dell’autunno con tutti coloro che vorranno divertirsi attorno ad un tavolo, con sfide accattivanti, ilarità e… perché no, nuove amicizie.

Si ricorda che momentaneamente piazzetta Siccardi, antistante alla sede della Società Operaia, è inagibile causa lavori di riqualificazione manto stradale.

Per chi arriva in auto si consiglia di parcheggiare nei pressi del Municipio o nella vicina piazza Biandrate.