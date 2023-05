Cuneo (e la Granda) si tingono 'di giallo': mercoledì 24 maggio incontro con gli autori Sicardi e Streri

Il 24 maggio alle ore 17 si chiuderà la rassegna di autori presentati dal Cespec, in collaborazione con il Club per l’Unesco di Cuneo, negli spazi messi a disposizione dal Rondò dei Talenti.



L’incontro “La Granda si tinge di giallo” metterà a confronto due autori di romanzi gialli del territorio cuneese: Stefano Sicardi, professore emerito, già presidente del corso di laurea in Scienze Giuridiche di Cuneo, e Claudio Streri, avvocato, ex presidente dell’Ordine degli avvocati ed ex consigliere comunale.



A moderare sarà un altro giurista: Gianmaria Dalmasso, avvocato cuneese ed ex consigliere comunale.



Durante l’incontro si troveranno a confronto, oltre agli autori, i protagonisti dei loro romanzi, da un lato l’avvocato Gregorio Pasquero, protagonista dei romanzi di Stefano Sicardi, giunto alla sua quinta indagine con “A prova di chef” (ed. ArabaFenice 2022), e dall’altro l’avvocato Andrea Salani, che si occupa delle indagini in “Coscienze smarrite” e “False apparenze” (ed. ArabaFenice, 2021-2022) di Claudio Streri.



Ingresso libero.